У банках долара менше 37. Курс валют в Україні
Фото: Depositphotos
Сьогодні, 31 серпня, офіційний курс долара в Україні не змінився і становить 36,56 грн. Євро коштує 36,65 грн, що на 10 копійок більше, якщо порівняти з минулою добою.
Зараз дивляться
Приватбанк 31 серпня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,65
|40,65
|Долар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,1
|40,85
|Долар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют у Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,7
|37,59
|Долар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,1
|40,9
|Долар/грн
|40,5
|41,0
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,65
|37,65
|Долар/грн
|36,57
|37,57
В обмінниках середня купівля долара 40,50 грн, продаж – 40,69 грн. Середній курс євро в обмінниках – 40,32-40,55 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк