Серпень, 31 в 11:19

Сьогодні, 31 серпня, офіційний курс долара в Україні не змінився і становить 36,56 грн. Євро коштує 36,65 грн, що на 10 копійок більше, якщо порівняти з минулою добою.

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Приватбанк 31 серпня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 39,65 40,65 Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,1 40,85 Долар/грн 39,8 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,7 37,59 Долар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,1 40,9 Долар/грн 40,5 41,0

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,65 37,65 Долар/грн 36,57 37,57

В обмінниках середня купівля долара 40,50 грн, продаж – 40,69 грн. Середній курс євро в обмінниках – 40,32-40,55 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк