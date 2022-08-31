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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У банках долара менше 37. Курс валют в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Євро
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 31 серпня, офіційний курс долара в Україні не змінився і становить 36,56 грн. Євро коштує 36,65 грн, що на 10 копійок більше, якщо порівняти з минулою добою.

 

Зараз дивляться

Приватбанк 31 серпня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39,65 40,65
Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,1 40,85
Долар/грн 39,8 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,7 37,59
Долар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,1 40,9
Долар/грн 40,5 41,0

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,65 37,65
Долар/грн 36,57 37,57

В обмінниках середня купівля долара 40,50 грн, продаж – 40,69 грн. Середній курс євро в обмінниках – 40,32-40,55 грн

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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