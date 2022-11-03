У держбюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків агресії РФ на 35 млрд грн

Листопад, 03 в 18:28

У державному бюджеті на 2023 рік урядом передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, ресурс якого становитиме близько 35 млрд грн.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, уряд направить на підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва близько 16 млрд грн.

– Попри війну, уряд не планує підвищувати податки. Натомість скорочуємо видатки на державний апарат більш ніж на 10 млрд грн, – зазначив він.

Шмигаль розповів, що у бюджеті на 2023 рік найперший пріоритет – це забезпечення перемоги України у війні проти Росії, тому 43% всіх грошей спрямують на ЗСУ та безпеку. Йдеться орієнтовно про понад 1 трлн грн, наголосив прем’єр-міністр.

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Другий пріоритет – це соціальне забезпечення, на яке спрямують понад 30% видатків держбюджету. Йдеться про пенсії, матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицину та освіту.

Водночас власні доходи України наступного року становитимуть близько 1,3 трлн грн. Але видатки вдвічі більші – орієнтовно 2,6 трлн грн.

Україна розраховує закривати дефіцит у $38 млрд завдяки підтримці партнерів, зокрема Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Міжнародного валютного фонду, розповів прем’єр-міністр.