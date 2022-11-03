У держбюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків агресії РФ на 35 млрд грн
У державному бюджеті на 2023 рік урядом передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, ресурс якого становитиме близько 35 млрд грн.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, уряд направить на підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва близько 16 млрд грн.
– Попри війну, уряд не планує підвищувати податки. Натомість скорочуємо видатки на державний апарат більш ніж на 10 млрд грн, – зазначив він.
Шмигаль розповів, що у бюджеті на 2023 рік найперший пріоритет – це забезпечення перемоги України у війні проти Росії, тому 43% всіх грошей спрямують на ЗСУ та безпеку. Йдеться орієнтовно про понад 1 трлн грн, наголосив прем’єр-міністр.
Другий пріоритет – це соціальне забезпечення, на яке спрямують понад 30% видатків держбюджету. Йдеться про пенсії, матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицину та освіту.
Водночас власні доходи України наступного року становитимуть близько 1,3 трлн грн. Але видатки вдвічі більші – орієнтовно 2,6 трлн грн.
Україна розраховує закривати дефіцит у $38 млрд завдяки підтримці партнерів, зокрема Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Міжнародного валютного фонду, розповів прем’єр-міністр.