Грудень, 10 в 12:32

В Україні запрацював банкоматний національний роумінг. Ідея передбачає встановлення єдиних лімітів на зняття готівки в банкоматах та скасування додаткових комісій для власників карток інших банків.

Днями в пресслужбі Національного банку України повідомили, що звернулися до банків із пропозицією щодо впровадження банкоматного національного роумінгу. І найбільші українські банки вже долучилися до такої ініціативи.

Згідно із задумом, це повинно розширити можливості для зручного доступу громадян до своїх коштів.

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Той факт, що ініціатива вже працює, підтвердив в ефірі Українського радіо заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За його словами, на сьогодні до неї вже доєдналися щонайменше 10 банків, які скасували комісію на зняття готівки для власників карток інших фінустанов.

– Це вже відбувається. Кілька тижнів тому була така ідея, а сьогодні ми вже отримали від щонайменше десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для власників карток інших банків за видачу коштів у цих банкоматах скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку, – наголосив Шабан.

У рамках банкоматного роумінгу також встановлено єдині розширені ліміти на зняття готівки, що особливо важливо в умовах тривалих відключень світла.

Як пояснив заступник голови НБУ, ідея полягає в тому, що банки для власників карток інших фінустанов встановили ліміти на видачу готівки такі ж, як і для власних клієнтів. Йдеться про суми від 10 тис. до 20 тис. грн.

– Ліміт може бути 10 – 20 тис. Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки, – заявив Олексій Шабан.

Він порадив громадянам мати запас готівки на декілька днів, щоб у разі зникнення світла та зв’язку, коли не працюватиме термінал, мати змогу розраховуватися.

Як відомо, в листопаді Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень для волонтерів, благодійних фондів та експортерів.

А з 21 жовтня НБУ дозволив купувати без обмежень долари США за офіційним курсом 36,6 грн за $1, проте з певними умовами.

Джерело: Національний банк України, Українське радіо