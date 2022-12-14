Євро здорожчало в обмінниках банків: курс валют в Україні на 14 грудня
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У середу, 14 грудня, Нацбанк України встановив офіційний курс європейської валюти до гривні на рівні 38,57 грн/€1.
Тобто вартість євро, якщо порівняти з попереднім банківським днем, здешевшала лише на 3 копійки.
Американський долар з липня залишається на рівні 36,56 грн/1$.
Зараз дивляться
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться. Зокрема, курс євро 14 грудня зріс у середньому на 20 копійок.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,95 грн
|41,95 грн
|Долар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41 грн
|42 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,4 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,9 грн
|40 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,65 грн
|42,25 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,1 грн
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,20 грн
|42,25 грн
|Долар
|39,65 грн
|40,25 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк