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Факти / Україна / Економіка

Євро здорожчало в обмінниках банків: курс валют в Україні на 14 грудня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

У середу, 14 грудня, Нацбанк України встановив офіційний курс європейської валюти до гривні на рівні 38,57 грн/€1.

Тобто вартість євро, якщо порівняти з попереднім банківським днем, здешевшала лише на 3 копійки.

Американський долар з липня залишається на рівні 36,56 грн/1$.

Зараз дивляться
курс валют в Україні на 14 грудня

Фото: НБУ

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться. Зокрема, курс євро 14 грудня зріс у середньому на 20 копійок.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,95 грн 41,95 грн
Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 грн 42 грн
Долар 39,75 грн 40,4 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,9 грн 40 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,65 грн 42,25 грн
Долар 39,8 грн 40,1 грн

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,20 грн 42,25 грн
Долар 39,65 грн 40,25 грн
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Долар та євро в обмінниках здорожчали: курс валют 13 грудня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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