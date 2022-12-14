Грудень, 14 в 11:45

У середу, 14 грудня, Нацбанк України встановив офіційний курс європейської валюти до гривні на рівні 38,57 грн/€1.

Тобто вартість євро, якщо порівняти з попереднім банківським днем, здешевшала лише на 3 копійки.

Американський долар з липня залишається на рівні 36,56 грн/1$.

Зараз дивляться

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться. Зокрема, курс євро 14 грудня зріс у середньому на 20 копійок.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,95 грн 41,95 грн Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41 грн 42 грн Долар 39,75 грн 40,4 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,9 грн 40 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,65 грн 42,25 грн Долар 39,8 грн 40,1 грн

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,20 грн 42,25 грн Долар 39,65 грн 40,25 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк