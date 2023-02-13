За вихідні євро здешевшало: курс валют в Україні на 13 лютого
Станом на понеділок 13 лютого офіційний курс європейської валюти Національний банк встановив на рівні 39,06 грн.
За вихідні євро здешевшало на 32 копійки.
Офіційний курс долара лишається незмінним – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 13.02.2023:
|Дата
|10.02.2023
|13.02.2023
|Євро
|39,38 грн
|39,06 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30 грн
|42,30 грн
|Долар
|39,20 грн
|39,70 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,10 грн
|43,10 грн
|Долар
|39,65 грн
|40,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,65 грн
|Долар
|39,30 грн
|40,00 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Долар
|39,55 грн
|40,00 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|43,00 грн
|Долар
|39,50 грн
|40,50 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ