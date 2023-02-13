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Факти / Україна / Економіка

За вихідні євро здешевшало: курс валют в Україні на 13 лютого

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз

Станом на понеділок 13 лютого офіційний курс європейської валюти Національний банк встановив на рівні 39,06 грн.

За вихідні євро здешевшало на 32 копійки.

Офіційний курс долара лишається незмінним – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 13.02.2023:

Дата 10.02.2023 13.02.2023
Євро 39,38 грн 39,06 грн
Долар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 грн 42,30 грн
Долар 39,20 грн 39,70 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,10 грн 43,10 грн
Долар 39,65 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,00 грн 42,65 грн
Долар 39,30 грн 40,00 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,90 грн 42,90 грн
Долар 39,55 грн 40,00 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 42,00 грн 43,00 грн
Долар 39,50 грн 40,50 грн
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Євро знов пішло вгору: курс валют в Україні на 10 лютого

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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