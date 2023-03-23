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Факти / Україна / Економіка

Міністр енергетики назвав область, де сьогоду можуть виключати світло

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Сьогодні, 23 березня, на Житомирщині можливі нетривалі відключення світла.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, наявна генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів по всій країні.

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Проте досі тривають ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури, які постраждали внаслідок останнього ворожого ракетного обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тис. абонентів у Донецькій області та близько 1 тис. абонентів у Харківській області.

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