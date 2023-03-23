Березень, 23 в 12:30

Сьогодні, 23 березня, на Житомирщині можливі нетривалі відключення світла.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, наявна генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів по всій країні.

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Проте досі тривають ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури, які постраждали внаслідок останнього ворожого ракетного обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тис. абонентів у Донецькій області та близько 1 тис. абонентів у Харківській області.