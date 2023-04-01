Квітень, 01 в 8:50

Із 1 квітня на українців очікує низка змін у різних сферах. Працюючим пенсіонерам перерахують виплати, а в Києві поновить роботу ще одна станція метро.

До яких змін готуватися у квітні – далі в матеріалі.

Перерахунок пенсій

Зараз дивляться

З 1 квітня в Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Він стосуватиметься близько 600 тис. громадян.

Перерахунок проведуть автоматично, враховуючи збільшення страхового стажу працюючих пенсіонерів.

Підвищення буде індивідуальним і залежатиме від кількох факторів:

страхового стажу людини (враховується додатковий стаж, якого набув пенсіонер, продовжуючи працювати після виходу на пенсію);

від співвідношення між зарплатою, яку отримує людина, і середньою зарплатою по країні (так званий коефіцієнт заробітку).

Дата для перерахунку (1 квітня) визначена законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст. 42).

Громадяни, які вже вийшли на пенсію, але продовжують працювати, мають право на перерахунок пенсійних виплат кожні два роки. Тобто перерахунок здійснюється не раніше, ніж через два роки після призначення пенсії або її попереднього перерахунку.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію в 2021 році, але продовжує працювати і за цей час додатково накопичила 24 місяці страхового стажу, то з 1 квітня 2023 року вона отримає перерахунок пенсії. До її стажу додається ще два роки, що вплине на розмір пенсії.

Що буде з тарифами

Протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду, газ і розподіл природного газу.

• Газ

Клієнти компанії Нафтогаз України як постачальника останньої надії продовжать платити за газ 7,96 грн за кубометр. Цей тариф є фіксованим до 1 травня 2023 року.

Що ж до інших постачальників, ціни в них коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

• Електрика

З 1 квітня не буде й підвищення тарифів на електроенергію. Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення до 30 квітня 2023 року.

Тож тарифи для побутових споживачів зберігаються на рівні:

1,44 грн за кіловат – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць;

1,68 грн за кіловат, якщо місячний обсяг споживання перевищив 250 кВт/год.

• Водопостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Відомство розглядає можливість двоетапного підвищення тарифів:

з 1 квітня – в середньому на рівні 12,3%;

з 1 липня – на рівні 14,1%.

Як вплине зростання тарифів на кінцеву платіжку, залежатиме від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності лічильників у споживачів.

– У середньому… за два етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн, – зазначали в НКРЕКП.

Необхідність перегляду тарифу у відомстві пояснюють здорожчанням вартості його складових: електроенергії, реагентів, паливно-мастильних матеріалів тощо. Востаннє тарифи переглядалися ще до широкомасштабної війни, в грудні 2021 року.

Варто зазначити, що НКРЕКП поки не публікувала оголошень чи рішень про затвердження нових підвищених тарифів на водопостачання та водовідведення. Тобто питання перебуває на розгляді.

Соціальні послуги за новими правилами

Із квітня планують змінити механізм надання соціальних послуг і послуг медичного догляду для громадян, які є потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Досі потерпілі на виробництві фактично отримували ці послуги в грошовому еквіваленті. Тепер же соціальні послуги та медичний догляд надаватимуть саме як послуги. А кошти від держави отримуватимуть їхні надавачі.

Тобто людина (потерпілий на виробництві) вже отримуватиме не гроші, а послуги.

Наразі надаються такі види послуг:

послуга стороннього догляду та побутового обслуговування (“догляд удома”);

послуга спеціального медичного догляду (“мобільна паліативна допомога”).

Однак у Міністерстві соцполітики запевнили, що потерпілим на виробництві надаватимуть не лише ці, а й “будь-які інші медичні послуги”.

Потерпілий і його рідні зможуть обрати: здійснювати догляд самостійно (з відповідною оплатою), чи держава оплатить роботу професійного надавача послуг.

Якщо послугу догляду вдома на бажання потерпілого надаватимуть його рідні, Пенсійний фонд її оплачуватиме. А загальна сума виплати перевищуватиме 10 тис. грн.

– Родич, який здійснюватиме догляд за потерпілим, подаватиме відповідну звітність, щоб отримувати оплату, а держава могла контролювати, кому та за що саме сплачує кошти, – уточнили в Мінсоцполітики.

Що буде з виплатами ВПО

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 1 квітня продовжать отримувати від держави щомісячну грошову допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн для всіх інших осіб.

Кошти отримують громадяни, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території: можливих бойових дій; активних бойових дій; тимчасово окуповані РФ.

Перелік територій регулярно оновлює Мінреінтеграції. До нього зараз входять населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.

Реєстрація на національний мультипредметний тест

У квітні стартує реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме із 3 квітня по 3 травня 2023 року.

Учасники НМТ мають створити персональні е-кабінети та подати реєстраційні документи. Реєстрація відбудеться через сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

До 7 травня зареєстрований учасник зможе внести зміни в персональному кабінеті: обрати інший предмет або змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, у якому планує пройти НМТ.

Протягом 5-12 червня зможуть зареєструватися ті, хто не зміг з поважних причин це зробити під час основного періоду реєстрації.

Тестування відбуватиметься у дві сесії:

основна (5 червня – 23 червня);

додаткова (11-24 липня).

НМТ відбудеться в один день. Передбачені два обов’язкові предмети (українська мова та математика), а також один предмет на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія).

Запрацює станція метро Гідропарк

Із 1 квітня в Києві поновить роботу станція метро Гідропарк.

Поки що працюватиме вестибюль №1. Повз станцію Дніпро потяги їхатимуть без зупинки.

Станція Гідропарк розташована на наземній ділянці столичного метрополітену, а тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Рух поїздів “червоною” гілкою метрополітену під час тривоги здійснюватиметься від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Ліки за електронним рецептом

Від квітня відпуск всіх рецептурних ліків в Україні відбуватиметься за електронним рецептом.

Йдеться про готові медпрепарати, які є в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Виписати е-рецепт зможуть:

лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки;

лікар-ФОП.

Е-рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана в пацієнта декларація з сімейним лікарем. Однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в Електронній системі охорони здоров’я.

На час воєнного стану е-рецепт впроваджуватимуть поступово, він поки не буде обов’язковим. Пацієнти наразі зможуть обирати, за яким рецептом купувати ліки в аптеці: електронним чи паперовим.

За відсутності світла чи звʼязку в медзакладі лікар також випише рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Перерахунок пенсій, тарифи, реєстрація на НМТ: що чекає на українців з 1 квітня / 4 фотографии

Карта побиту в Польщі

Із 1 квітня українські біженці у Польщі зі статусом PESEL UKR (тимчасового захисту) зможуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звану карту побиту).

Ця посвідка дасть українцям довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування в цій країні.

Отримати дозвіл на тимчасове проживання (карту побиту) зможуть українці, які здійснюють активну трудову чи економічну діяльність у Польщі:

офіційно працевлаштовані;

ті, хто виконує висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектору IT тощо);

ті, хто відкрив підприємницьку діяльність.

Громадянам, які не відповідають цим підставам, польський закон гарантує легальне перебування до 23 серпня 2023 року.

Нові правила виїзду за кордон

На Львівщині запровадили зміни для водіїв призовного віку, які возять гуманітарну допомогу з-за кордону.

З 1 квітня подати документи на виїзд таких водіїв можна буде лише з використанням електронного цифрового підпису.

Для його отримання організації (юридичні особи) мають звернутися до свого банку, де вони обслуговуються. Зазвичай ця процедура займає до 48 годин.

Якщо ж банк не видає такі ключі, то можна звернутися в Державну податкову службу України.

Додаткові потяги на Великдень

До Великодня Укрзалізниця запровадила додаткові поїзди. Йдеться про такі рейси з Києва:

До Одеси та зворотно поїзд №115/116 здійснить рейси 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

До Львова та зворотно поїзд №191/192 курсуватиме 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.

До Кривого Рогу та зворотно запускають поїзд №175/176. Рейси заплановані на 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.

До Дніпра та зворотно поїде поїзд №179/180. Рейси відбудуться 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

До Ковеля та зворотно можна буде поїхати 15 та 17 квітня (поїзд №197/198). Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

До Харкова та зворотно заплановано рейс поїзда №163/164 (на 2 квітня). Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Крім того, поїзд №167/168 вирушить зі Львова до Одеси й назад 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки на ці потяги вже доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті, а також у касах залізничних вокзалів.

Укрзалізниця також запускає поїзд на Донеччину сполученням Львів – Краматорськ (№104/103).

Перший потяг вирушить зі Львова 8 квітня о 18:35 і прибуде в Краматорськ о 15:06. У зворотному напрямку поїзд вирушить 9 квітня о 15:55 і прибуде до Львова об 11:51. Надалі потяг курсуватиме через день за цим розкладом.

Посилки до Німеччини

З 1 квітня на 60% знизяться тарифи Укрпошти на відправлення посилок до Німеччини.

Нові тарифи діятимуть як для українців, чиї рідні або друзі живуть у ФРН, так і для підприємців, які продають свої товари за кордон.

Діятимуть такі тарифи на відправлення посилок:

вагою до 3 кг – $13,7 (близько 500 грн);

вагою 7 кг – $21,6 ( близько 750 грн).

Для легких відправлень продовжать діяти тарифи на дрібні пакети від $5,6 (близько 205 грн).

Відправити посилку можна буде з будь-якого відділення Укрпошти. Доставку здійснюватимуть до будь-якого населеного пункту Німеччини.

Оформити відправлення можна не лише у відділеннях, а й в особистому онлайн-кабінеті та за допомогою мобільного застосунку Укрпошти.

Святкові дні

У квітні українці святкуватимуть Великдень. Цього року одне з найбільших християнських свят припадає на 16 квітня.

Християни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Христове тижнем раніше – 9 квітня.

Згідно з Кодексом законів про працю, понеділок, який іде після Великодня, має бути вихідним днем. Однак у період дії воєнного стану ця норма не застосовується. Тож трьох вихідних поспіль на Великдень в українців не буде.

Джерело: НКРЕКП, Львівська ОВА, ГазПравда, Український центр оцінювання якості освіти

Фото: ГазПравда, МОЗ України