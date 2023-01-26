Січень, 26 в 8:04

До 1 жовтня 2022 мінімальна зарплата в Україні становила 6,5 тис. грн. Нині її розмір – 6,7 тис. грн.

Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2023 році – читайте в нашому матеріалі.

У 2023 році мінімальну заробітну плату в Україні підвищувати не планують.

Оскільки з жовтня 2022 мінімальна зарплата становить 6,7 тис. грн, у 2023 році вона буде така сама.

Зараз дивляться За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, в умовах воєнного стану держава насамперед буде спрямовувати бюджет на кілька інших пріоритетних напрямів: сектор оборони та безпеки, виконання соціальних зобов’язань держави та медицина, зокрема програма медичних гарантій. Тому видатки на пенсійне та соціальне забезпечення зменшувати не планують. У погодинному розмірі мінімальна заробітна плата у 2023 році становити 40,46 грн. Читайте Пошук роботи під час війни: де шукати, які вакансії та яка зарплатня

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