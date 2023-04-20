Курс валют в Україні на 20.04.2023: скільки коштує долар і євро

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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро в обмінниках продовжує дешевшати: курс валют в Україні 20 квітня

Євро в обмінниках продовжує дешевшати: курс валют в Україні 20 квітня

Сьогодні, 20 квітня, Національний банк України офіційний курс європейської валюти трохи знизив. Напередодні євро коштувало 40,10 грн, а вже сьогодні – 39,96 грн, тобто на 14 коп. дешевше.

Курс долара Нацбанк досі тримає на рівні 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 37,42 37,92

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,65 41,60
Долар 37,60 38,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,80
Долар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,70
Долар 37,55 38,20
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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