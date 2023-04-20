Курс валют в Україні на 20.04.2023: скільки коштує долар і євро

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро в обмінниках продовжує дешевшати: курс валют в Україні 20 квітня
Сьогодні, 20 квітня, Національний банк України офіційний курс європейської валюти трохи знизив. Напередодні євро коштувало 40,10 грн, а вже сьогодні – 39,96 грн, тобто на 14 коп. дешевше.
Курс долара Нацбанк досі тримає на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 20.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|37,42
|37,92
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,65
|41,60
|Долар
|37,60
|38,50
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|41,80
|Долар
|37,40
|38,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|41,70
|Долар
|37,55
|38,20
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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