Курс валют в Україні на 20.04.2023: скільки коштує долар і євро

Сьогодні, 20 квітня, Національний банк України офіційний курс європейської валюти трохи знизив. Напередодні євро коштувало 40,10 грн, а вже сьогодні – 39,96 грн, тобто на 14 коп. дешевше.

Курс долара Нацбанк досі тримає на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 20.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,40 Долар 37,42 37,92

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,65 41,60 Долар 37,60 38,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,35 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,80 41,80 Долар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,80 41,70 Долар 37,55 38,20

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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