Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Яку пенсію отримують чорнобильці 1 категорії в Україні у 2023 році

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

У березні 2023 року в Україні підвищили мінімальний розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з аварією на ЧАЕС, та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Факти ICTV дізнавалися, який розмір пенсії отримують чорнобильці 1 категорії у 2023 році.

Пенсії для чорнобильців 1 категорії 2023 – розмір

Спершу потрібно розібратися, хто належить до 1 категорії чорнобильців.

Категорія 1 – особи з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу.

З 1 березня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсійної виплати. Це вираховується, з огляду на середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

У Пенсійному фонді України повідомляють, що відповідно до закону Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи визначено, що в чорнобильців мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим:

  • для осіб з інвалідністю 1 групи – 100% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік;
  • для осіб з інвалідністю 2 групи – 80%;
  • для осіб з інвалідністю 3 групи – 60%.

Крім того, якщо щомісячні розміри пенсії для 1 категорії чорнобильців не досягають таких розмірів, то особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає.

Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати чорнобильцям 1 категорії не може бути нижчим 13 376,21 грн (до 01.03.2023 – 12 993,56 грн).

Ба більше, такий розмір мінімальної пенсії встановлюється незалежно від того, відповідно до якого закону особі призначено пенсійну виплату.

Читайте також
Що буде з пенсіями в Україні після війни та які варіанти пропонує уряд
пенсіонер

Пенсії, Соціальні виплати, Чорнобильці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Яку соціальну допомогу можуть отримати особи з інвалідністю II групи у 2023 році
Яку пенсію отримують чорнобильці 1 категорії в Україні у 2023 році
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
виплати
Українські пенсіонери за кордоном зможуть отримувати гроші через міжнародні перекази
Гроші, гривні, гривня, економіка
Зеленський підписав закон про призначення пенсій громадянам на окупованих територіях
Володимир Зеленський
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Яку пенсію отримують чорнобильці 1 категорії в Україні у 2023 році
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Яку пенсію отримують чорнобильці 1 категорії в Україні у 2023 році
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Яку пенсію отримують чорнобильці 1 категорії в Україні у 2023 році
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Яку пенсію отримують чорнобильці 1 категорії в Україні у 2023 році
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь