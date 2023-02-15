Лютий, 15 в 16:29

В Україні розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати людини. Водночас у 2023 році запровадили нові вимоги до стажу українців, які збираються виходити на пенсію.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Надалі необхідна тривалість стажу зростатиме на один рік, поки у 2028 році не досягне 35 років.

Окрім того, щоб у 2023 році піти на пенсію у 63 роки, українці повинні мати стаж роботи від 20 до 30 років, а у 65 років – 15-20 років.

Зараз дивляться

Якщо у 2023 році ви досягнули пенсійного віку у 60 років, але не маєте необхідного страхового стажу тривалістю 30 років, то пенсію вам призначать із досягненням 63 років.

Як вирахувати розмір своєї майбутньої пенсії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії у 2023 році

Пенсія за віком визначається за наступною формулою:

Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

Розмір середньої зарплати – це ваша середня заробітна плата, з якої було сплачено страхові внески, за останні три роки (зарплата/страховий стаж за місяці).

Щоб вирахувати середню зарплату, необхідно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період.

Ви отримаєте свій середньоденний заробіток, який потрібно помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні.

– Для того, щоб вирахувати індивідуальний коефіцієнт зарплати, потрібно взяти зарплату людини за кожен місяць і розділити її на середню зарплату по країні цього місяця.

Наприклад, у січні 2022 року людина офіційно отримала зарплату у розмірі 8 тис. грн. При цьому середня зарплата по Україні за цей місяць становить 14 055,38 грн. Індивідуальний коефіцієнт зарплати за січень 2022 року становитиме 0,56918 (8 тис. грн поділити на 14 055,38 грн).

Далі ми маємо дізнатися середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім потрібно знайти середнє значення. Це і буде так званий індивідуальний коефіцієнт зарплати. Такі розрахунки Пенсійний фонд проводить автоматично.

Індивідуальний коефіцієнт може бути різним (зазвичай округлюється до п’яти знаків після коми). Чим вищий цей коефіцієнт, тим краще. Якщо в середньому людина у всі роки отримувала таку ж зарплату, як і середня по країні, то коефіцієнт може дорівнювати приблизно одиниці. Якщо вдвічі вищу, коефіцієнт буде близький до двійки.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років вашого стажу необхідно множити на 0,01.

Щоб вирахувати свій коефіцієнт страхового стажу, потрібно загальну кількість років страхового стажу множити на 0,01.

– Зрештою, щоб дізнатися розмір пенсії, необхідно перемножити три показники: середню зарплату по країні за три попередні роки, зазначений індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт стажу.

Наприклад: українській жінці у січні 2023 року призначається пенсія за віком. Її страховий стаж становить 35 років (420 місяців). Коефіцієнт страхового стажу становить 0,35 ((420 х 1%) / 12).

Середній заробіток цієї жінки вираховується за останні три роки на підставі даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку та ведуться Пенсійним фондом України. Наприклад, її середня зарплата становить 12 тис. грн.

А індивідуальний коефіцієнт її заробітної плати становить 1,20707.

Відповідно, середньомісячний заробіток для обчислення пенсії становить 14 484, 84 грн (12 тис. грн х 1,20707).

Отож, розмір пенсії цієї жінки становитиме:

14 484, 84 грн (середньомісячний заробіток для обчислення пенсії) х 0,3500 (коефіцієнт страхового стажу) = 5 069, 69 грн.

Зверніть увагу, що це лише приблизний підрахунок! Розмір пенсії за віком у кожного пенсіонера може бути різним!

На розмір пенсій в Україні впливає:

загальний страховий стаж (включає лише ті місяці, за які роботодавець сплачував податки);

(включає лише ті місяці, за які роботодавець сплачував податки); середня заробітна платня за останні три роки.

З розрахунків вище можна зробити висновок, що чим вища зарплата у пенсіонера, тим більшу пенсію він отримуватиме.