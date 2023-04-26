У середу, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,29 грн/€1. Він зріс на 6 копійок.

Курс американського долара стабільний, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 26.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,55 41,55 Долар 37,2 37,7

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,60 41,75 Долар 37,40 38,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,25 41,45 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,70 41,40 Долар 37,10 37,8

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,10 42,00 Долар 37,60 38,25

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку в 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.