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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні на 26 квітня

євро
Фото: Pixabay

У середу, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,29 грн/€1. Він зріс на 6 копійок.

Курс американського долара стабільний, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 26.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,55
Долар 37,2 37,7

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,75
Долар 37,40 38,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,40
Долар 37,10 37,8

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,10 42,00
Долар 37,60 38,25

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку в 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
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