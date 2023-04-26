Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні на 26 квітня
У середу, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,29 грн/€1. Він зріс на 6 копійок.
Курс американського долара стабільний, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 26.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,55
|41,55
|Долар
|37,2
|37,7
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,75
|Долар
|37,40
|38,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,40
|Долар
|37,10
|37,8
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,10
|42,00
|Долар
|37,60
|38,25
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку в 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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