Курс валют в Україні на 27.04.2023: скільки коштує долар і євро

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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро невпинно дорожчає: курс валют в Україні 27 квітня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 27 квітня, Національний банк України укотре підвищив курс європейської валюти. Тепер офіційний курс євро – 40,39 грн, що на 11 копійок дорожче, ніж днем раніше.

Курс американського долара стабільний – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 27.04.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 37,15 37,65

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,65 41,75
Долар 37,40 38,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,50
Долар 37,20 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,90 41,80
Долар 37,45 38,10

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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