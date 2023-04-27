Курс валют в Україні на 27.04.2023: скільки коштує долар і євро

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро невпинно дорожчає: курс валют в Україні 27 квітня
Сьогодні, 27 квітня, Національний банк України укотре підвищив курс європейської валюти. Тепер офіційний курс євро – 40,39 грн, що на 11 копійок дорожче, ніж днем раніше.
Курс американського долара стабільний – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 27.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|37,15
|37,65
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,65
|41,75
|Долар
|37,40
|38,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70
|41,50
|Долар
|37,20
|37,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,90
|41,80
|Долар
|37,45
|38,10
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.