Атака на Київ: у Соломʼянському районі горять будинки, є постраждалі
- У Києві внаслідок чергового російського обстрілу зафіксовані наслідки у двох районах.
- У Соломʼянському районі зафіксовані пожежі у двох будинках, також є постраждалі.
- У Дніпровському.районі є падіння уламків неподалік навчального закладу.
У Києві 7 жовтня ближче до вечора пролунали вибухи – уламки впали у Соломʼянському районі.
Атака на Київ 7 жовтня: що відомо
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в 5-поверховому житловому будинку.
– Медики оглядають постраждалого в 5-поверховому будинку в Соломʼянському районі. У будинку пожежа на рівні 1-3 поверхів, – повідомив мер.
Також у Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога загоряння в приватному житловому будинку.
Ще за однією адресою, попередньо, є травмований.
Екстрені служби прямують на місця.
Також зафіксовано падіння уламків неподалік навчального закладу у Дніпровському районі. Попередньо, пожежі немає.
Нагадаємо, що РФ у ніч на 7 жовтня атакувала Україну з різних напрямків дронами, балістичними та крилатими ракетами.
Під ударом опинилась також столиця – у Києві після російської атаки зафіксували влучання та падіння уламків у кількох районах міста, є загиблі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.