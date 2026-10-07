У Києві 7 жовтня ближче до вечора пролунали вибухи – уламки впали у Соломʼянському районі.

Атака на Київ 7 жовтня: що відомо

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в 5-поверховому житловому будинку.

– Медики оглядають постраждалого в 5-поверховому будинку в Соломʼянському районі. У будинку пожежа на рівні 1-3 поверхів, – повідомив мер.

Також у Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога загоряння в приватному житловому будинку.

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Ще за однією адресою, попередньо, є травмований.

Екстрені служби прямують на місця.

Також зафіксовано падіння уламків неподалік навчального закладу у Дніпровському районі. Попередньо, пожежі немає.

Нагадаємо, що РФ у ніч на 7 жовтня атакувала Україну з різних напрямків дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Під ударом опинилась також столиця – у Києві після російської атаки зафіксували влучання та падіння уламків у кількох районах міста, є загиблі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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