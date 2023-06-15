Міжнародні донори підтримали бюджет України на $19,8 млрд з початку року – Підласа

До загального фонду держбюджету станом на середину червня від міжнародних партнерів надійшло $19,8 млрд (або 723,7 млрд грн), повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, зовнішні ресурси сягають 48,9%, які держава акумулювала за перші п’ять місяців, решта 51,1% – внутрішні, включно з розміщенням військових облігацій.

– Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який цього року вже надав $8,1 млрд пільгового кредиту в межах механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були й залишаються США, – наголосила нардепка.

Вона зауважила, що це важливо в умовах, коли частка державного і гарантованого боргу на початок року сягнула 78,5% ВВП.

Підласа нагадала, що з початку року $2,7 млрд надійшло до бюджету від МВФ та $1,76 млрд – від Канади.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні заявив, що сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо розширеного кредитування України, що дозволить отримати наступний транш обсягом $900 млн.

Фото: Роксолана Підласа

Джерело : Верховна Рада

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