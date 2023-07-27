Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро в обмінниках здорожчало: курс валют в Україні 27 липня
Сьогодні, 27 липня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 5 коп. – до 40,45 грн.
Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 27.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,75
|41,75
|Долар
|36,80
|37,40
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80
|41,80
|Долар
|36,80
|37,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,55
|37,45
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|42,20
|Долар
|36,90
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,75
|41,85
|Долар
|36,80
|37,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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