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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро в обмінниках здорожчало: курс валют в Україні 27 липня

долар
Фото: Pixabay

Сьогодні, 27 липня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 5 коп. – до 40,45 грн.

Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 27.07.2023:

Курс валют в Україні на 27.07.2023: скільки коштує долар і євро

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,75 41,75
Долар 36,80 37,40

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 41,80
Долар 36,80 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,55 37,45

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 42,20
Долар 36,90 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,75 41,85
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара, Ощадбанк, ПриватБанк
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