НБУ ухвалив рішення про ліквідацію банку Конкорд

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ АКБ Конкорд та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі ст. 77 закону Про банки і банківську діяльність у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, НБУ оштрафував банк на 400 тис. грн за несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів та інформацією про платника (ініціатора переказу).

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Як повідомили в НБУ, Банк Конкорд не забезпечив функціонування належної системи управління ризиками, не надав на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду, неналежно виконував обов’язок розробляти та впроваджувати внутрішні документи в сфері фінансового моніторингу.

– До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60,4 млн грн та письмове застереження, – заявили в НБУ.

Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становила 1 млрд 116,25 млн грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.