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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Трохи вище, ніж до повномасштабного вторгнення. У липні інфляція в Україні знизилася до 11,3%

інфляція
Фото: Pixabay

У Державній службі статистики повідомляють, що у липні в Україні споживчі ціни знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні.

Зазначається, що торік у липні було зафіксовано інфляцію 0,7%, тому в річному вимірі за підсумками липня-2023 вона знизилася до 11,3% із 12,8% за підсумками червня, 15,3% за підсумками травня і 17,9% – за підсумками квітня.

Також у Держстаті зафіксували базову інфляцію на нульовому рівні за липень, після дефляції 0,1% у червні та інфляції 0,3% у травні й 0,5% у квітні.

В порівнянні з липнем 2022, коли базова інфляція становила 1,2%, у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона також знизилася до 12,3% з 13,7% за підсумками червня, 15,6% – у травні й 16,9% – за квітень.

Як зауважили в установі, з початку року інфляція в країні становила 4,0%, базова – 3,2%.

Трохи вище, ніж до повномасштабного вторгнення. У липні інфляція в Україні знизилася до 11,3%

Графіка: Держстат

У липні 2023 було зафіксовано зниження цін на харчі, а також безалкогольні напої. Зокрема, овочі здешевшали на 18,2%, яйця упали в ціні на 7,6%, фрукти на 1,3%.

Знизилася ціни й на взуття на 5,1% та на одяг – на 0,8%.

Трохи вище, ніж до повномасштабного вторгнення. У липні інфляція в Україні знизилася до 11,3%

Графіка: Держстат

Втім, найбільше зростання цін у липні припадає на паливо – 7,3%. Алкоголь і сигарети подорожчали на 1%, поштові послуги – на 5,8%.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що запроваджений під час війни в Україні мораторій на підвищення деяких видів тарифів збережеться до 2025 року. Йдеться про вартість опалення, гарячої води та газу.

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Інфляція, Економіка України, статистика, Ціни
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