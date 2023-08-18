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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Національний банк України оновив порядок обміну валют

євро
Фото: Pixabay

Національний банк України вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті з 19 серпня 2023 року.

За даними НБУ, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися в касі банку, небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку, відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці:

  • інформацією про юридичну особу: банку або небанківської установи з зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону гарячої лінії, адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;
  • контактною інформацією Національного банку із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної гарячої лінії, адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до НБУ.

У повідомленні НБУ йдеться, що зазначені зміни сприятимуть якнайкращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій.

Водночас фізичним особам-нерезидентам надали можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов’язано з відповідними змінами в законодавстві України, додають у НБУ.

Алгоритм дій громадян у випадку виникнення порушень під час здійснення валютно-обмінних операцій:

  • потрібно звернутися зі скаргою до керівництва банку чи небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вони були в курсі порушень їхніх підлеглих;
  • якщо реакції з боку керівництва банку чи небанківської фінансової установи немає, слід звернутися до НБУ.
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Джерело: НБУ
Війна в Україні, Валюта, Гроші, Курс валют в Україні, Національний Банк України, НБУ
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