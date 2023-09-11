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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Марченко повідомив, яке фінансування Україна отримає від США до кінця 2024 року

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНІАН

Міністерство фінансів України сподівається отримати $3,3 млрд від США у 2023 році для покриття дефіциту нашого держбюджету, а також на $12-14 млрд у 2024 році — теж на держбюджет.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час заходу, організованого Європейською Бізнес Асоціацією EBA Global Outlook: Нова економіка України.

Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом і отримання до кінця 2023 року $3,3 млрд. На наступний рік Мінфін сподівається отримати від США фінансування на рівні цього року.

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— Не менше, ніж цього року: десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо. Сподіваємося, що як і 2023 року, так і 2024 року США будуть разом із нами, — сказав міністр Сергій Марченко.

Цього року зовнішнє фінансування державного бюджету України становить $42 млрд: з них $35 млрд пішло на покриття дефіциту платіжного балансу, решта – на ріст резервів та виплату боргів.

Раніше міністр фінансів розповів, чому в Україні одночасно проста і складна ситуація з фінансуванням державного бюджету на 2024 рік.

Джерело: Економічна правда

держбюджет, Мінфін, Україна-США
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