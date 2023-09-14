Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня

Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня
Фото: Depositphotos

У четвер, 14 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,27 грн/€1. Це на 8 копійок дорожче, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 14.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 37,4 38

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,50 41,50
Долар 37,70 38,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,65
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,60
Долар 37,60 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 37,60 38,40
Читайте також
НБУ пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
долари

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Євро в обмінниках подорожчало: курс валют в Україні на 13 вересня
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня
Євро починає дорожчати: курс валют 12 вересня
Курс валют, долари
Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну
Гривня - долар
Після вихідних євро здешевшало: курс валют в Україні на 11 вересня
євро
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 7 вересня
курс євро

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь