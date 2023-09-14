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Економіка
Валерій Савицький, редактор стрічки

США нададуть українським фермерам $1 млн на страхування врожаю

зерно урожай
Фото: Pixabay

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні грант обсягом $1 млн на програму підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу.

Кошти дозволять українським фермерам взяти кредити під гарантії страхування майбутнього врожаю, розповів представник Офісу економічного зростання USAID Пол Олівер на пресконференції у Києві.

– USAID виділяє страховій компанії UNIVERSALNA $1 млн для страхування врожаю малих фермерів. Це страхування використають як заставу під кредити від Приватбанку для позичальників з обмеженим доступом до фінансування, – зазначив Пол Олівер.

Очікується, що нова програма дасть змогу підтримати близько 220 малих і середніх сільськогосподарських виробників із середньою сумою кредиту 2,6 млн грн. Зокрема, планується, що аграрії зможуть залучити кредитів на загальну суму 570 млн грн.

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Водночас програма не передбачає страхування від воєнних ризиків.

Нагадаємо, американські інспектори не виявили ознак нецільового використання допомоги США для України.

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США нададуть українським фермерам $1 млн на страхування врожаю

Джерело: Укрінформ
USAID, грант, США, Урожай, фермери
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