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Долар і євро в обмінниках банків продовжують дешевшати: курс валют 27 вересня

курс євро
Фото: Pixabay

У середу, 27 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,76 грн/€1. Це на 11 копійок менше, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 27.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,35 41,35
Долар 37,65 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,75 40,10
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 40,60
Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 37,50 38,10
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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