В яких числах приходить зарплата військовим та чому затримують виплати

Заробітна плата – це винагорода, яку роботодавець сплачує працівнику за виконану роботу.

Українські військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують оплату у вигляді грошового забезпечення.

Як нараховується зарплатня військовим у 2023 році, в яких числах приходять гроші та чому затримують виплати українським бійцям, з’ясовували Факти ICTV.

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Як нараховується зарплатня військовим

Гроші, які вони отримують в період дії воєнного стану, мають кілька позицій: щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у вигляді премій від 30 до 100 тис. грн.

Премії своєю чергою залежать від звання, посади, тривалості, інтенсивності й умов військової служби, а також кваліфікації та секретності несення служби.

В яких числах надходять гроші

Зазвичай військовослужбовці отримують оплату на картку банку. Виплати надходять, як і найманим працівникам, у два етапи: у вигляді авансу (з 5 по 15 число) та основної суми (з 25 до початку наступного місяця).

– Все залежить від військових частин та роду військ. Я маю на увазі Національної гвардії та Міністерства оборони, – розповідає юрист Ростислав Кравець.

Чому затримують виплати військовослужбовцям

За словами юриста, затримка оплати може бути з декількох причин:

відсутність коштів у бюджеті;

неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

– Відразу в зарплатню включають безпосередньо додаткові виплати стосовно участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Це також потребує певного часу на узгодження, тому можуть бути затримки й з цього приводу також, – додає юрист.

Виплати у разі поранення

У разі поранення військовослужбовця під час бойових дій, він або вона можуть отримати одноразову виплату у 100 тис. грн і щомісячну оплату у 100 тис. грн під час проходження лікування.

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