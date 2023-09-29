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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В яких числах приходить зарплата військовим та чому затримують виплати

виплати військовим
Фото: Depositphotos

Заробітна плата – це винагорода, яку роботодавець сплачує працівнику за виконану роботу. 

Українські військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують оплату у вигляді грошового забезпечення. 

Як нараховується зарплатня військовим у 2023 році, в яких числах приходять гроші та чому затримують виплати українським бійцям, з’ясовували Факти ICTV. 

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Як нараховується зарплатня військовим

Гроші, які вони отримують в період дії воєнного стану, мають кілька позицій: щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у вигляді премій від 30 до 100 тис. грн.

Премії своєю чергою залежать від звання, посади, тривалості, інтенсивності й умов військової служби, а також кваліфікації та секретності несення служби.

В яких числах надходять гроші 

Зазвичай військовослужбовці отримують оплату на картку банку. Виплати надходять, як і найманим працівникам, у два етапи: у вигляді авансу (з 5 по 15 число) та основної суми (з 25 до початку наступного місяця). 

– Все залежить від військових частин та роду військ. Я маю на увазі Національної гвардії та Міністерства оборони, – розповідає юрист Ростислав Кравець. 

Чому затримують виплати військовослужбовцям 

За словами юриста, затримка оплати може бути з декількох причин: 

  • відсутність коштів у бюджеті; 
  • неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами. 

– Відразу в зарплатню включають безпосередньо додаткові виплати стосовно участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Це також потребує певного часу на узгодження, тому можуть бути затримки й з цього приводу також, – додає юрист. 

Виплати у разі поранення 

У разі поранення військовослужбовця під час бойових дій, він або вона можуть отримати одноразову виплату у 100 тис. грн і щомісячну оплату у 100 тис. грн під час проходження лікування.

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Виплати військовим, Зарплати, ЗСУ
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