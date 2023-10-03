Перший день режиму керованої гнучкості курсу: скільки коштують долар та євро 3 жовтня
У вівторок, 3 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,52 грн/€1. Це на 22 копійки дешевше, ніж вчора.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 03.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,95
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,55
|39,95
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,15
|Долар
|37,30
|37,74
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,35
|40,35
|Долар
|37,25
|37,85
Національний банк України ввечері 2 жовтня оголосив, що з 3 жовтня скасовує так званий фіксований курс та переходить на режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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