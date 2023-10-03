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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Перший день режиму керованої гнучкості курсу: скільки коштують долар та євро 3 жовтня

Долари
Фото: Pixabay

У вівторок, 3 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,52 грн/€1. Це на 22 копійки дешевше, ніж вчора.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 03.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,55 39,95
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,15
Долар 37,30 37,74

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,35
Долар 37,25 37,85

Національний банк України ввечері 2 жовтня оголосив, що з 3 жовтня скасовує так званий фіксований курс та переходить на режим керованої гнучкості обмінного курсу.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют в Україні, Курс долара
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