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Економіка
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як подати декларацію про доходи онлайн: покрокова інструкція

Як подати декларацію про доходи онлайн: покрокова інструкція
Фото: Unsplash

У 2023 році українці повинні подавати декларації за оновленими правилами, зокрема, зважаючи на те, що податкова значно розширила коло декларантів. Як подати декларацію про доходи онлайн 2023 – читайте в матеріалі.

Як подати декларацію про доходи онлайн: інструкція 

Як правильно заповнити декларацію: покроковий гайд

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Як написати листа в ДПС онлайн: інструкція

Як подати декларацію про доходи онлайн: інструкція 

Декларацію у 2023 році можна подати на сайті Державної податкової служби в особистому електронному кабінеті. Для цього зареєструйтеся та зробіть наступні кроки:

  1. Зареєструйтеся за допомогою файлового або апаратного ключа. Якщо їх немає, можна зайти за допомогою Дія.Підпис. Як подати декларацію про доходи: інструкція
  2. Перейшовши на сайт Дія, оберіть банк, за допомогою якого потрібно провести ідентифікацію. Далі вас знову перенаправлять до особистого кабінету.
  3. Перейдіть у розділ ЕК для громадян та оберіть пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.Як подати декларацію про доходи: інструкція

Як правильно заповнити декларацію: покроковий гайд

  1. У першому рядку (позначений х) вкажіть тип декларації. У другому вкажіть звітний період (календарний рік).
  2. У третьому вкажіть ПІБ, РНОКПП. У 4 – місце проживання платника податку.
  3. У п’ятому напишіть найменування органу контролю, до якого подається декларація. У рядку 6 позначкою х позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент).
  4. У 10 рядку вкажіть загальну суму доходів, які включаються до річного оподатковуваного доходу, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.
  5. У рядку 10.8 вкажіть суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.
  6. У рядку 10.9 зазначте суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою.
  7. Вкажіть загальний обсяг доходу фізичної особи, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. Вкажіть доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню.
  8. Додайте суму річного доходу, податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору.
  9. Далі йде 13 рядок, де треба вказати загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО.
  10. В 14 кажіть суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Не забудьте зазначити суму сплаченого податку за договором купівлі-продажу об’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено.
  11. В наступному рядку вкажіть суму податків, сплачених за кордоном, на яку платник має право зменшити суму річного податкового зобов’язання.
  12. Зазначте суму податкових зобов’язань з ПДФО та суму військового збору, вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті.
  13. Вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь.
  14. Вкажіть значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.
  15. Додайте реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру сплачених сум податку.
  16. Розпишіть відомості про власне рухоме або нерухоме майно, яке надається в оренду.
  17. У кінці додайте підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Як написати листа в ДПС онлайн: інструкція

  1. Підготуйте запит або звернення у вигляді текстового документа. Підписувати документ потрібно за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. Далі збережіть документ у форматі PDF.
  3. Після цього зайдіть в електронний кабінет платника податків. У боковому меню оберіть пункт Листування з ДПС.
  4. Перейдіть у вкладку Облікові дані платника податків і подивіться код. Перші дві цифри будуть означати область, а наступні – район.
  5. Поверніться в меню із назвою Листування з ДПС. У першому текстовому полі введіть перші дві цифри коду, а у другому – те, що випадає у меню.
  6. У полі під назвою Тематика оберіть найближче за сутністю значення.
  7. У полі Короткий зміст вкажіть призначення листа.
  8. Прикріпіть файл та натисніть на кнопку Зберегти. Підпишіть та відправте.
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Декларації, Декларація, Електронне декларування
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