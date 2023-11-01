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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Долар і євро здешевшали: курс валют на 1 листопада

Долар і євро здешевшали: курс валют на 1 листопада
Фото: Depositphotos

Нацбанк України встановив на середу, 1 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/$1, тобто знизив його на 8 копійок порівняно з учорашнім банківським днем.

Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,54 грн/€1. Тобто вона здешевшала на 2 копійки. 

В обмінниках українських банків  вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках 01.11.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,4 40,4
Долар 36,95 37,55

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,9 40,85
Долар 37,5 38

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,1 40,05
Долар 37,1 37,68

Курс валют в УкрСиббанку:

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Валюта Купівля Продаж
Євро 39,15 40,05
Долар 37,1 37,65
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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