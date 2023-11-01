Долар і євро здешевшали: курс валют на 1 листопада
Нацбанк України встановив на середу, 1 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/$1, тобто знизив його на 8 копійок порівняно з учорашнім банківським днем.
Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,54 грн/€1. Тобто вона здешевшала на 2 копійки.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках 01.11.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,4
|40,4
|Долар
|36,95
|37,55
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,9
|40,85
|Долар
|37,5
|38
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,1
|40,05
|Долар
|37,1
|37,68
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,15
|40,05
|Долар
|37,1
|37,65
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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