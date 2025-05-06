Чи буде підвищення зарплат поліцейським у 2025 році: що відомо

Заробітна плата поліцейських є важливим елементом системи матеріального забезпечення працівників правоохоронних органів. Її розмір залежить від багатьох факторів, включаючи посаду, звання, вислугу років та регіон служби.

Факти ICTV дізнавалися, чи планують підвищення зарплат поліцейським у 2025 році.

Чи будуть підвищувати зарплати поліцейським

У березні 2025 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6506-1, який має на меті оновити підхід до формування зарплат у Національній поліції. Його ключова мета — зробити службу в поліції привабливішою завдяки підвищенню заробітної плати та створенню більш стабільних умов праці, що також має зменшити відтік кадрів.

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Що передбачає законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським:

Мінімальний оклад. Законопроєкт визначає, що посадовий оклад поліцейського не може бути нижчим за десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи. На 2025 рік ця сума становить 30 280 грн.

Надбавки за вислугу. Передбачена щомісячна доплата залежно від стажу служби. Наприклад, при 1–2 роках — 5%, а за понад 25 років служби — до 50%.

Додаткові виплати. До загального доходу також включаються надбавки за спеціальні звання, доступ до держтаємниці, наукові ступені та премії. Останні не можуть перевищувати 30% посадового окладу.

Розмір надбавки визначатиметься тривалістю служби:

від 1 до 2 років — 5%

від 2 до 4 років — 10%

від 4 до 7 років — 15%

від 10 до 13 років — 20%

від 13 до 19 років — 25%

від 19 до 25 років — 45%

понад 25 років — 50%

Відповідно до Законопроєкту, поліцейські, які тимчасово проходитимуть службу за кордоном, отримуватимуть грошове забезпечення у національній валюті, а також винагороду в іноземній валюті відповідно до норм і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Поліцейські, яких відряджатимуть до інших органів державної влади, установ чи організацій або прикомандировуватимуть згідно, отримуватимуть грошове забезпечення з урахуванням посадового окладу за займаною посадою в органі чи установі відрядження, а також інші види грошового забезпечення, передбачені цим Законом.

Метою ініціативи є підвищення престижу професії поліцейського, залучення кваліфікованих спеціалістів, а також стимулювання до ефективної та сумлінної роботи.

Щоб відбулося підвищення окладів поліцейських, законопроєкт мають розглянути у другому читанні та остаточно затвердити. Після цього очікується впровадження нової моделі грошового забезпечення.

Фото: Нацполіція

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