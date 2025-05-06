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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Чи буде підвищення зарплат поліцейським у 2025 році: що відомо

підвищення зарплат поліцейським
Фото: Нацполіція

Заробітна плата поліцейських є важливим елементом системи матеріального забезпечення працівників правоохоронних органів. Її розмір залежить від багатьох факторів, включаючи посаду, звання, вислугу років та регіон служби. 

Факти ICTV дізнавалися, чи планують підвищення зарплат поліцейським у 2025 році. 

Чи будуть підвищувати зарплати поліцейським 

У березні 2025 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6506-1, який має на меті оновити підхід до формування зарплат у Національній поліції. Його ключова мета — зробити службу в поліції привабливішою завдяки підвищенню заробітної плати та створенню більш стабільних умов праці, що також має зменшити відтік кадрів. 

Зараз дивляться

Що передбачає законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським: 

  • Мінімальний оклад. Законопроєкт визначає, що посадовий оклад поліцейського не може бути нижчим за десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи. На 2025 рік ця сума становить 30 280 грн. 
  • Надбавки за вислугу. Передбачена щомісячна доплата залежно від стажу служби. Наприклад, при 1–2 роках — 5%, а за понад 25 років служби — до 50%. 
  • Додаткові виплати. До загального доходу також включаються надбавки за спеціальні звання, доступ до держтаємниці, наукові ступені та премії. Останні не можуть перевищувати 30% посадового окладу. 

Розмір надбавки визначатиметься тривалістю служби:

  • від 1 до 2 років — 5%
  • від 2 до 4 років — 10%
  • від 4 до 7 років — 15%
  • від 10 до 13 років — 20%
  • від 13 до 19 років — 25%
  • від 19 до 25 років — 45%
  • понад 25 років — 50%

Відповідно до Законопроєкту, поліцейські, які тимчасово проходитимуть службу за кордоном, отримуватимуть грошове забезпечення у національній валюті, а також винагороду в іноземній валюті відповідно до норм і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Поліцейські, яких відряджатимуть до інших органів державної влади, установ чи організацій або прикомандировуватимуть згідно, отримуватимуть грошове забезпечення з урахуванням посадового окладу за займаною посадою в органі чи установі відрядження, а також інші види грошового забезпечення, передбачені цим Законом.

Метою ініціативи є підвищення престижу професії поліцейського, залучення кваліфікованих спеціалістів, а також стимулювання до ефективної та сумлінної роботи. 

Щоб відбулося підвищення окладів поліцейських, законопроєкт мають розглянути у другому читанні та остаточно затвердити. Після цього очікується впровадження нової моделі грошового забезпечення. 

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