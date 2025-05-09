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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Річна інфляція в Україні вперше за два роки зросла до 15,1%

Ціни на продукти в Україні
Фото: Pexels

У квітні 2025 року інфляція в Україні знову продемонструвала прискорення. Річний показник зріс до 15,1%, що більше, ніж у березні (14,6%). Востаннє така висока інфляція була майже два роки тому, у червні 2023-го.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Інфляція в Україні: що сталося з цінами

У квітні зростання цін сповільнилось до 0,7% порівняно з 1,5% у березні. Проте річна інфляція в Україні, як вже зазначалося, прискорилась до 15,1%.

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Зміни цін в Україні з квітня 2024-го по квітень 2025 року

Фото: Держстат

Що стосується цін в Україні, у квітні вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 1,8%. Найбільше подорожчали свинина (на 7,9%) і фрукти.

Ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу, хліб, макарони та овочі зросли від 0,8% до 3,6%. Водночас деякі продукти, такі як яйця, рис і олія, подешевшали на 0,2- 2,5%.

Зростання інфляції в Україні вплинуло на алкогольні напої та тютюнові вироби. Вартість цих товарів зросла на 1,3%. Зміни в цінах пояснюються подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Минулого місяця в Україні відбулося зниження цін на транспорт – на 0,3%, що пов’язують зі здешевленням пального та мастил на 2,2%.

Однак проїзд в автотранспорті та залізному пасажирському транспорті подорожчав на 0,9% і 0,8% відповідно.

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Інфляція

Джерело: Державна служба статистики

Інфляція, Україна, ціни на алкоголь, Ціни на проїзд, Ціни на продукти
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