Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України

Україна володіє рідкісною гірською породою – лабрадоритом, яка за своєю природою і естетикою не має аналогів у більшості країн Європи.

В Україні є поклади лабрадориту

Як розповіла доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова, лише Скандинавія може похизуватися таким ресурсом.

Водночас попит на нього в Європі стабільно високий, і саме Україна закриває більшість цього попиту.

Зараз дивляться

– Я таке бачила в Скандинавії, коли була в Норвегії, але рідко де ще він є, бо немає таких родовищ у Європі, здебільшого тому вони в нас і купують, – каже Ремезова.

Йдеться про українські лабрадорити з іризацією, тобто камінь з оптичним ефектом – переливами синьо-зелених, жовтих або й фіолетових відтінків.

Такий ефект трапляється вкрай рідко і робить матеріал особливо цінним у будівництві та архітектурі.

– В Італії та Німеччині, наприклад, їх майже немає. У нас менше мармуру. Є невеликі доломітові мармури на Житомирщині, є невеликі родовища в Карпатах, – додає науковиця.

На тлі цього ресурсу, а також значних запасів титану та рідкісноземельних металів, Україна стає дедалі цікавішою для західних партнерів.

Угода про копалини

30 квітня між Україною та США було підписано угоду про економічне співробітництво у сфері надр.

А вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала цей документ, відкривши шлях до стратегічного партнерства.

Україна розраховує, що це дозволить:

залучити новітні технології з видобутку і збагачення корисних копалин;

перейти на міжнародні стандарти підрахунку запасів;

створити нові робочі місця в галузі геології та добувної промисловості;

і в перспективі – послабити монополію Китаю на ринку критичних мінералів.

Головні поклади таких мінералів розташовані в Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов’ї.

Також Україна має до 20% світових запасів титану, що робить її потенційним гравцем №1 на європейському ринку стратегічної сировини.

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