Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Україна володіє рідкісною гірською породою – лабрадоритом, яка за своєю природою і естетикою не має аналогів у більшості країн Європи.
В Україні є поклади лабрадориту
Як розповіла доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова, лише Скандинавія може похизуватися таким ресурсом.
Водночас попит на нього в Європі стабільно високий, і саме Україна закриває більшість цього попиту.
– Я таке бачила в Скандинавії, коли була в Норвегії, але рідко де ще він є, бо немає таких родовищ у Європі, здебільшого тому вони в нас і купують, – каже Ремезова.
Йдеться про українські лабрадорити з іризацією, тобто камінь з оптичним ефектом – переливами синьо-зелених, жовтих або й фіолетових відтінків.
Такий ефект трапляється вкрай рідко і робить матеріал особливо цінним у будівництві та архітектурі.
– В Італії та Німеччині, наприклад, їх майже немає. У нас менше мармуру. Є невеликі доломітові мармури на Житомирщині, є невеликі родовища в Карпатах, – додає науковиця.
На тлі цього ресурсу, а також значних запасів титану та рідкісноземельних металів, Україна стає дедалі цікавішою для західних партнерів.
Угода про копалини
30 квітня між Україною та США було підписано угоду про економічне співробітництво у сфері надр.
А вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала цей документ, відкривши шлях до стратегічного партнерства.
Україна розраховує, що це дозволить:
- залучити новітні технології з видобутку і збагачення корисних копалин;
- перейти на міжнародні стандарти підрахунку запасів;
- створити нові робочі місця в галузі геології та добувної промисловості;
- і в перспективі – послабити монополію Китаю на ринку критичних мінералів.
Головні поклади таких мінералів розташовані в Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов’ї.
Також Україна має до 20% світових запасів титану, що робить її потенційним гравцем №1 на європейському ринку стратегічної сировини.