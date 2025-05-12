Ліміти на перекази за картками: що зміниться з 1 червня

У грудні 2024 року банки та дві фінансові компанії — NovaPay та RozetkaPay — підписали меморандум Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Його мета — об’єднати зусилля банків для боротьби з фінансовими злочинами, що загрожують економічній стабільності.

Зокрема, дроп-схеми (карткові рахунки на підставних осіб) створюють серйозні ризики для фінансових установ і державної безпеки. Меморандум передбачає поступове посилення обмежень на вихідні перекази та поділ клієнтів на три групи ризику: низький, середній і високий.

Факти ICTV дізнавалися, якими будуть ліміти за грошовими операціями з 1 червня.

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Ліміти на перекази за картками з 1 червня 2025 року: що зміниться

Станом на 1 червня 2025 року заплановано чергове посилення обмежень на вихідні перекази для клієнтів, віднесених до категорій високого, середнього та низького ризику.

Які встановлено ліміти на перекази за картками:

Для клієнтів середнього та низького ризику, відповідно до нових вимог, ліміт на перекази буде знижено зі 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць.

Клієнти високого ризику зможуть здійснювати перекази на рівні 50 тис. грн на місяць. Це обмеження торкнеться лише певних клієнтів.

Для того щоб підвищити ліміти за грошовими операціями, клієнтам необхідно буде надати документи, що підтверджують джерело та розмір їхніх доходів.

Кого не стосуватимуться обмеження:

Клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних.

Волонтерів та благодійних організацій.

Переказів між власними рахунками клієнтів у межах одного банку.

Як підтвердити доходи для підвищення лімітів НБУ за грошовими операціями

Підтвердження доходів можна здійснити за допомогою документів в електронній формі, зокрема:

Довідки ОК5 та ОК7.

Податкової декларації.

Зарплатних відомостей.

Підтвердження зарахувань від державних органів.

Підтвердження прибутків членів сім’ї.

Документів, що підтверджують волонтерську діяльність.

Клієнти банків, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт, повинні надати відповідні документи під час встановлення або перегляду ділових відносин з банком. Після отримання таких документів банки можуть скасувати ліміти або змінити їх відповідно до фінансових можливостей клієнта, зокрема контролю за сумами, що надходять на рахунки.

Ці зміни базуються на нових регулюваннях, що набудуть чинності з 1 червня 2025 року, і мають на меті посилити контроль за фінансовими потоками та забезпечити більшу прозорість у фінансових операціях.

Джерело : НАБУ

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