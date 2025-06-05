Як змінився курс злотого та чого очікувати в червні 2025 року

Злотий (пол. złoty, PLN) — грошова одиниця Республіки Польща.

Польський злотий, як і українська гривня, є валютою, курс якої схильний до коливань. Тобто сума грошей, яку ви отримаєте після обміну, пов’язана з поточним курсом польського злотого до української гривні.

Польський злотий, як і українська гривня, є валютою, курс якої підлягає коливанню. Тобто сума грошей, яку отримаєте після обміну, пов’язана з поточним курсом польського злотого до української гривні.

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Варто зазначити, що обидві валюти не пов’язані між собою фіксованим курсом, а це означає, що він регулюється ринком обміну валют.

Як змінився курс злотого до гривні за останній час та чого очікувати в майбутньому — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як змінився курс злотого у 2025 році

Станом на 5 червня 2025 року, офіційний курс польського злотого до української гривні, згідно з курсом Національного банку України, становив 11,02. Із початку 2025 року він знизився на 7,9%.

На запит Фактів ICTV у пресслужбі Національного банку України зазначили, що валютою курсової прив’язки гривні є долар США. Тобто курс гривні до долара визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку.

Курс гривні до інших валют, зокрема до злотого, визначається на основі крос-курсів. Тобто вираховується зміна курсу злотого до долара та, відповідно, зміна курсу долара до гривні.

У НБУ зазначили, що одним із наслідків тарифних протистоянь у світі стало зростання волатильності на фінансових ринках, зокрема коливань валютних курсів. Тож останнім часом спостерігається послаблення долара відносно інших валют.

Як наслідок, попри ревальвацію гривні до долара, до злотого вона послабилася через коливання курсу злотого до долара.

Що буде з курсом польського злотого у 2025 році

Щодо прогнозу на поточний рік, то Національний банк України не прогнозує обмінний курс гривні до будь-яких іноземних валют, а також не має курсових цілей.

Завдання Національного банку — зберігати стійкість валютного ринку. Йдеться не про відсутність курсових коливань, а про такі коливання курсу як в один, так і в інший бік, які не загрожуватимуть поверненню інфляції до цілі НБУ 5% на горизонті політики (до трьох років). Наразі це завдання виконується.

НБУ має достатньо інструментів, ресурсу та досвіду для того, щоб зберігати стійку ситуацію на валютному ринку.

Дізнатися офіційний курс гривні до злотого можна на сайті Національного банку України, який він публікує на щоденній основі, за посиланням.

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