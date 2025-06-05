ЄС на три роки продовжив вільну торгівлю з Україною залізом і сталлю: що відомо

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження дії спрощеного режиму торгівлі для українських виробників заліза та сталі, щоб підтримати економіку України в умовах збройної агресії з боку Росії.

Рада ЄС продовжила дію спрощеного режиму торгівлі

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Європейської ради.

– Рада ЄС ухвалила сьогодні регуляторні правила, які продовжують призупинення захисних заходів ЄС проти заліза й сталі, щоб підтримати економіку України на тлі російської агресивної війни. Метою є полегшити виклики, з якими стикаються українські виробники внаслідок війни, — зазначається у повідомленні.

Регламент, ухвалений Радою, дозволяє зберігати для української металургійної продукції вільний доступ на європейський ринок попри чинну систему торговельного захисту, яку ЄС запровадив ще у 2018 році через глобальну кризу надвиробництва сталі.

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Важлива умова: Європейська комісія зберігає за собою право призупинити дію спрощеного режиму на окремі види продукції — терміном до 12 місяців, якщо зростання імпорту з України почне загрожувати стабільності європейської промисловості.

Рішення набуде чинності з 6 червня 2025 року і залишатиметься чинним протягом трьох років.

Раніше, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС скасував для українських виробників обмеження, які досі застосовуються до інших країн-експортерів сталевої продукції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що подвоїть нинішню ставку мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, а нові тарифи почнуть діяти вже з середи, 4 червня.

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