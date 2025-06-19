Подолати тіньовий ринок сигарет: коли запрацюють електронні акцизні марки

Нелегальний обіг тютюнових виробів залишається однією з найбільших тіньових проблем в Україні. Змінити ситуацію могло б запровадження електронних акцизних марок, однак процес досі гальмується, зокрема через опір тих, хто зацікавлений у збереженні нелегального ринку.

Коли запрацюють електронні акцизні марки

На заході Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє віцепрем’єр-міністр з інновацій Михайло Федоров прокоментував ситуацію з затримкою запуску електронних акцизних марок. Про це в нього поцікавився заступник гендиректора з корпоративних зв’язків компанії Філіп Морріс Україна Михайло Поляков.

– Це одна з тіньових сфер нашої держави. Всі роблять усе, щоб цей проєкт ніколи не запустився. Його навіть важко фінансувати якось, крім американських донорів. Але ми рухаємося. У нас є реалістичний план. З 1 січня ми почнемо генерацію електронних марок і буде ще півроку дозволено замовляти паперові марки. Потім уже тільки електронні. Так ми впораємося з цим завданням, – сказав Федоров.

Зараз дивляться

Як зазначив Михайло Поляков, діджитальна цифрова трансформація зачіпає індустрію, тому очікується впровадження електронних акцизних марок.

У бізнесу є своє бачення щодо реалістичних термінів запуску. Михайло Поляков нагадав, що запуск тестової системи був запланований ще на початок цієї весни.

– Дуже чекаємо на впровадження електронної системи, яка відстежуватиме сплату акцизу до бюджету. З березня вже мав бути повноцінний тест цієї системи, проте він ще сильно пробуксовує. Причин дуже багато. Від бізнесу прохання – узгодити реалістичну дату, коли ми зможемо старе минуле відпустити і нове діджитальне запустити, – зауважив Михайло Поляков.

Михайло Федоров підтвердив, що уряд не планує переносити проєкт на 2027 рік і готовий до впровадження вже у 2026-му.

– Хочемо це зробити наступного року. Багато людей (нелегальні виробники тютюну) чекають, щоб ми відтермінували цей проєкт і вони могли заробити ще додаткових $50−100 млн, – додав Федоров.

Нагадаємо, запровадження електронних акцизних марок дозволить у режимі реального часу перевіряти легальність тютюнової продукції та ефективно протидіяти підпільному виробництву.