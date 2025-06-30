Нафта падає в ціні через зменшення напруги на Близькому Сході

30 червня ціни на нафту почали знижуватися, оскільки відбулося послаблення напруги на Близькому Сході і є перспектива того, що ОПЕК+ можуть збільшити видобуток в серпні.

Про це пише агентство Reuters.

Зниження цін на нафту: що вплинуло

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися до $67,64 за барель (на 0,19%). Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала до $65,2 за барель (0,49%).

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Агентство зазначило, що минулого тижня обидва бенчмарки продемонстрували найбільше тижневе падіння з березня 2023 року. Однак прогнозується, що за підсумками червня вони знову зростуть і додадуть більше ніж 5% другий місяць поспіль.

Раніше цього місяця ціни на нафту різко зросли після загострення конфлікту на Близькому Сході. Нафта Brent подорожчала до понад $80 за барель, коли США вдарили по іранським ядерним об’єктам.

Однак після того, як президент США Дональд Трамп оголосив перемир’я між Ізраїлем та Іраном, ціни впали до $67.

– Ринок позбувся більшої частини премії за геополітичний ризик, яка була закладена в ціну після укладення перемир’я між Іраном та Ізраїлем, – зазначив аналітик IG Markets.

Крім того, на ринок тисне новина про те, що ОПЕК+ має намір збільшити видобуток нафти ще на 411 тис. барелів на день в серпні. Раніше вони вже нарощували видобуток в травні, червні та липні.

– Зустріч ОПЕК+ запланована на 6 липня, і це буде п’яте щомісячне збільшення обсягів скорочення видобутку з моменту початку скорочення видобутку у квітні, – пише Reuters.

Однак ринок стурбований ще й тим, що світовий попит на нафту може зменшитися. Особливе занепокоєння викликає Китай, де третій місяць поспіль скорочується активність на заводах через слабкий внутрішній попит і проблеми з експортом через торгове напруження з США.

Джерело : Reuters

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