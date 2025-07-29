Комуналка з 1 серпня: чи зміняться тарифи на комунальні послуги
У серпні підвищення комунальних тарифів 2025 на загальнодержавному рівні не передбачається. Проте зміниться вартість електроенергії для бізнесу.
Детальніше про тарифи на комунальні послуги з 1 серпня 2025 року, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.
Тарифи на газ у серпні 2025 року
До травня 2026 року 98% побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, платитимуть стабільну ціну – 7,96 грн за кубометр газу. Тож тариф на газ у серпні залишиться без змін.
Для клієнтів інших газопостачальних компаній річні тарифи у серпні 2025 коливатимуться в діапазоні 7,79-9,99 грн за кубометр, що відповідає попереднім місяцям.
Хоча місячні тарифи можуть коригуватися відповідно до ринкових умов, базовими залишаються річні пропозиції.
Тарифи на електроенергію з 1 серпня
Підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня 2025 не передбачене для населення. Кабмін у квітні затвердив постанову, яка фіксує тарифи на електроенергію для населення без змін до 31 жовтня 2025 року.
Отже, у серпні споживачі платитимуть 4,32 грн за кВт·год, а власники двозонних лічильників користуватимуться нічним тарифом (з 23:00 до 07:00) – 2,16 грн за кВт·год.
Нагадуємо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги в електромережі офіційно змінився на 230 вольт замість 220, проте це не вплине на вартість електроенергії.
Зростання тарифів на електроенергію для бізнесу
З 31 липня в Україні зросте максимальний граничний рівень цін на електроенергію у періоди пікового навантаження. Відповідне рішення було ухвалене 25 липня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
На ринку “на добу наперед” (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановлено такі граничні ціни:
- у період з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5 600 грн за МВт·год;
- з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900 грн за МВт·год;
- з 17:00 до 23:00 — 15 000 грн за МВт·год.
Мінімальна гранична ціна для РДН і ВДР залишилася без змін — 10 грн за МВт·год.
Щодо балансуючого ринку:
- з 00:00 до 07:00 встановлено верхню межу на рівні 6 600 грн за МВт·год;
- з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250 грн за МВт·год;
- у вечірній пік з 17:00 до 23:00 — 16 000 грн за МВт·год.
Мінімальна гранична ціна на балансуючому ринку становить 0,01 грн за МВт·год.
Ці зміни не вплинуть безпосередньо на побутових споживачів, оскільки для населення й далі діє єдиний фіксований тариф – 4,32 грн за кВт·год. Водночас, підвищення цін вдарить по бізнесу та промисловим споживачам. Рішення набирає чинності з 31 липня.
Тарифи на воду з 1 серпня 2025 року
На рівні НКРЕКП підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у серпні 2025 не заплановане.
Сума в платіжках за воду не зміниться, проте варто пам’ятати, що вартість послуг може відрізнятися залежно від регіону. Місцева влада має право ініціювати підвищення тарифів на воду 2025 самостійно, без погодження з НКРЕКП.
Тому радимо звертатися безпосередньо до свого постачальника, щоб уточнити актуальні тарифи на воду.