Належала олігарху з РФ: компанію Вінницяпобутхім продали на аукціоні за 608 млн грн

Переможець аукціону з продажу 100% акцій Вінницяпобутхім, який відбувся 13 серпня, готовий заплатити за підприємство 608 млн грн.

Як повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, під час аукціону переможна ставка зросла удвічі.

Приватизація Вінницяпобутхім

– Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників, – розповів глава уряду.

Компанія Вінницяпобутхім до повномасштабного вторгнення Росії в Україну була частиною російської косметичної групи Невська косметика.

Улітку 2022 року на активи підприємства наклали арешт, підприємство перейшло в управління до АРМА.

24 жовтня 2022 року Національне агентство оголосило конкурс, а в середині грудня був обраний переможець – ТОВ Крайтекс-Сервіс.

У червні 2023 року управитель зміг налагодити виробництво – підприємство вклало в актив близько 60 млн грн.

З того часу компанія почала сплачувати гарантійні внески до бюджету та погасила заборгованість за комунальні послуги (близько 2 млн грн).

Джерело : Урядовий портал

