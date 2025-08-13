Належала олігарху з РФ: компанію Вінницяпобутхім продали на аукціоні за 608 млн грн
Переможець аукціону з продажу 100% акцій Вінницяпобутхім, який відбувся 13 серпня, готовий заплатити за підприємство 608 млн грн.
Як повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, під час аукціону переможна ставка зросла удвічі.
Приватизація Вінницяпобутхім
– Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників, – розповів глава уряду.
Компанія Вінницяпобутхім до повномасштабного вторгнення Росії в Україну була частиною російської косметичної групи Невська косметика.
Улітку 2022 року на активи підприємства наклали арешт, підприємство перейшло в управління до АРМА.
24 жовтня 2022 року Національне агентство оголосило конкурс, а в середині грудня був обраний переможець – ТОВ Крайтекс-Сервіс.
У червні 2023 року управитель зміг налагодити виробництво – підприємство вклало в актив близько 60 млн грн.
З того часу компанія почала сплачувати гарантійні внески до бюджету та погасила заборгованість за комунальні послуги (близько 2 млн грн).