Станом на 14 вересня 2025 року обсяги природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України вперше з початку року виявилися більшими за показники минулого року.

Запаси газу в ПСГ перевищили торішні показники

За офіційними даними, на 14 вересня в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд кубометрів газу.

Для порівняння, у цей самий день 2024 року обсяг становив 12,05 млрд кубометрів, що на 0,05% або майже 5 млн кубометрів менше.

Очікується, що у найближчі дні відрив від показників минулого року буде зростати.

Видання нагадує, що на старті сезону закачування (17 квітня 2025 року) в українських ПСГ було 5,41 млрд кубометрів природного газу.

Це на 35% або на 2,95 млрд кубометрів менше, ніж у той самий день 2024 року.

Проте впродовж сезону Україна повністю ліквідувала цей дефіцит, насамперед завдяки нарощуванню імпортних постачань.

З початку сезону у сховища закачано майже 6,68 млрд кубометрів газу – у 1,67 рази більше, ніж торік.

Ба більше, цьогорічні обсяги закачування перевищили той рівень газу, що залишався в ПСГ після завершення минулого опалювального сезону.

У вересні 2025 року Україна щодня закачує в середньому 53,9 млн кубометрів газу. Це у 2,3 раза перевищує вересневі показники 2024-го.

Близько половини цього обсягу становить імпортний ресурс. Середньодобовий обсяг імпорту сягає 23,6 млн кубометрів, і майже весь він забезпечується НАК Нафтогаз України.

Заповненість підземних газових сховищ ЄС станом на 13-14 вересня досягла 80% або 86 млрд кубометрів.

Це найнижчий рівень заповнення європейських ПСГ із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас нинішні запаси є вищими, ніж у 2021 році.

