Президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду, Офісу президента та секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) розробити та представити ключові елементи програми експорту зброї під робочою назвою Зброя.

Про це він сказав 6 жовтня під час відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій, який втретє проходить в Україні.

Запуск експорту української зброї

– Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми Зброя. Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що для повної реалізації потенціалу української оборонної промисловості необхідне фінансування, а також підтримка міжнародних партнерів.

Зараз дивляться

– Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.

– Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, — це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше, – додав Зеленський.

Президент наголосив, що до кінця року завдання для виробників, уряду та всіх задіяних інституцій – забезпечити, щоб не менше ніж 50 % зброї на фронті була українського виробництва.

– І це завдання має бути реалізоване, – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що від початку повномасштабної війни Україна збільшила потенціал оборонної промисловості в десятки разів.

За його словами зараз ми виробляємо 40 САУ Богдана на місяць.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.