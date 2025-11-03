В Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. До участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів, включно з тими, хто раніше не користувався державною підтримкою.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Базова соціальна допомога – другий етап

Базова соцдопомога – це нова форма державної підтримки, яка об’єднує п’ять видів виплат у єдину комплексну допомогу.

Замість декількох різних програм родина отримує одну загальну виплату, розмір якої визначається залежно від складу сім’ї та рівня її доходів.

Перший етап програми розпочався 1 липня 2025 року, тоді її учасниками стали окремі категорії громадян.

– Тепер новий етап бета-тестування – проєкт розширюється на усі сім’ї, які відповідають критеріям, навіть якщо раніше вони не отримували соціальні допомоги, – йдеться у повідомленні.

Отримати базову допомогу можуть родини з низьким доходом, які не мають значного майна чи великих фінансових заощаджень.

Кому допомога не надається

Однак є умови, за яких виплата не надається.

Допомога не призначається, якщо працездатні члени сім’ї понад три місяці не працюють, не навчаються і не стоять на обліку в центрі зайнятості (за винятком випадків догляду за людьми з інвалідністю або втрати працездатності).

Також допомога не надається родинам, які протягом року придбали майно на суму понад 100 тис. грн, мають понад 100 тис. грн на рахунках, другу квартиру або будинок (крім житла на окупованій чи зруйнованій території), або два автомобілі молодші за 15 років.

Як розраховується допомога

Розмір базової допомоги розраховується виходячи з базової величини 4 500 грн:

100% цієї суми отримує перший член родини та кожна дитина до 18 років;

100% – особи з інвалідністю І чи ІІ групи;

70% – кожен наступний член сім’ї.

Для осіб пенсійного віку, які не мають необхідного страхового стажу, сума допомоги залежить від тривалості стажу:

до 10 років – 53%;

10-20 років – 62%;

20-30 років – 70%;

понад 30 років – 88%.

Базова соціальна допомога замінює кілька чинних програм, зокрема виплати малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, багатодітним сім’ям, тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти, а також допомогу особам без права на пенсію та людям з інвалідністю.

Як отримати базову соціальну допомогу

Подати заяву може один представник родини – від його імені допомога призначається всім членам сім’ї. Звернення приймають:

особисто – у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

онлайн – через портал або застосунок Дія (поки що для обмеженої кількості учасників).

Усі повнолітні члени родини повинні власноруч підписати заяву. Базова соціальна допомога призначається на шість місяців і може автоматично продовжуватися на період дії експериментального проєкту – до двох років.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги – нової форми державної підтримки для родин із низькими доходами.

Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом України.

