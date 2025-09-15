Уповноважена з питань захисту державної мови Олена Івановська не підтримує ідею впровадження в Україні “мовних патрулів”.

Введення “мовних патрулів” в Україні: що відомо

Мовний омбудсмен заявила, що під час зустрічей з представниками різних груп активістів вислухала думку волонтерів як з помірними позиціями, так і тих, хто виступає за рішучі дії.

Івановська зазначила, що частина запропонованих ідей вже передана до профільного комітету Верховної Ради, який опрацьовує зміни до мовного законодавства.

Зараз дивляться

Однак, за словами Івановської, пропозиція щодо запровадження “мовних патрулів” не може бути реалізована, оскільки багато людей з різних причин не мали можливості вивчити українську мову.

Мовний омбудсмен висловила думку, що сьогодні держава змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектора, тому не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм.

Хоча, за її словами, частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи, як, зокрема, великі штрафи і патрулювання, могли б вирішити всі мовні питання.

– У нинішніх умовах подібний тиск може викликати дестабілізацію, – сказала Івановська.

Фото: КНУ

Джерело : Главком

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.