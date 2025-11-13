У Міністерстві освіти та науки заявили, що працюють над підвищенням оплати праці вчителів і викладачів вишів. Там прогнозують, що у 2026 році зарплати працівників освіти можуть зрости, якщо фінансові можливості держави це дозволять.

Остаточний розмір заробітної плати педагогів у 2026 році залежатиме від рішень, закладених у державному бюджеті на наступний рік. Саме ухвалені норми визначать, чи зростуть оклади й надбавки для освітян.

Яку мінімальну зарплату отримують вчителі 1-4 класів, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Яка мінімальна зарплата вчителів початкових класів

Оплата праці українських педагогів регулюється за тарифною системою. Розмір базового окладу визначається за Єдиною тарифною сіткою, тож він залежить від тарифного розряду, який має конкретний учитель.

На відміну від прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, тарифна ставка за перший розряд визначається постановою №1298 через оновлення приміток до додатка 1. Тож розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму не впливає безпосередньо на посадовий оклад у бюджетних установах.

Останні зміни до додатка 1 були внесені Кабінетом міністрів у 2024 році. Відтоді базовий оклад працівника першого тарифного розряду становить 3 195 грн.

Вчителі початкових класів зазвичай мають 10-14 тарифні розряди.

Яка мінімальна ставка вчителя 1-4 класів:

Якщо подивитися на посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою, можна побачити, що для вчителя, який має 10-й тарифний розряд, потрібно помножити базовий оклад (3 195 грн) на коефіцієнт 1,82, і в результаті отримаємо 5 815 грн.

Для 11-го розряду коефіцієнт становить 1,97, тому оклад дорівнює 6 294 грн.

Для 12-го розряду коефіцієнт підвищується до 2,12, тож мінімальна зарплата становить 6 773 грн.

Якщо це 13-й розряд, коефіцієнт дорівнює 2,27, і, відповідно, оклад сягає 7 253 грн.

Для 14-го розряду коефіцієнт становить 2,42, що дає 7 732 грн.

Отже, вчитель початкових класів (1-4 класи) може отримувати від 5 815 до 7 732 грн, однак це лише розмір мінімального посадового окладу. До нього додаються різноманітні доплати та надбавки, про які йдеться нижче. Тож мінімальна зарплата вчителів 1-4 класів значно вища за посадовий оклад.

Варто до посадового окладу додати і встановлену урядом 10% надбавку. У такому випадку розмір мінімальної заробітної плати вчителів початкових класів становить приблизно 6 400 грн.

Адже: 5 815 +10% = 6 396,5 грн

Доплати й надбавки до зарплати для вчителів

До мінімальної зарплати вчителів початкових класів, тобто до базового окладу додаються різні доплати, які залежать від умов роботи.

Зокрема:

за класне керівництво — 20% від ставки (приблизно 1 100–1 200 грн);

за престижність праці — від 5% до 30% окладу;

за перевірку зошитів — 15%.

З 1 вересня уряд запровадив додаткову доплату для вчителів, які працюють у складних або прифронтових умовах, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Розмір виплати підвищили з 2 000 до 4 000 грн на місяць (або близько 5 200 грн до сплати податків). Для педагогів, які мають навантаження понад одну ставку, сума збільшується пропорційно.

Таким чином, реальна зарплата вчителя початкової школи може коливатися від 9 500 до понад 11 500 грн, залежно від регіону, типу школи та наявних надбавок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.