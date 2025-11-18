З 15 листопада розпочався прийом заявок на Зимову підтримку у Дії. Багато українців вже скористалися цією можливістю. Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, виплати мають надійти на рахунки громадян протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

Для тих, хто очікує на ці кошти, найактуальнішим є питання, куди можна витратити зимову 1000.

Факти ICTV дізнавалися деталі про правила використання цієї допомоги.

Зимова 1000 – куди можна витратити гроші

Цьогорічна програма Зимова підтримка передбачає, що фінансову допомогу, а саме 1 000 Зеленського, можна буде використати за двома основними напрямками.

На що можна витратити зимову тисячу:

Є можливість спрямувати ці гроші на благодійність і підтримку нашої оборони. Це означає, що кошти можна переказати на відсіч російської агресії, підтримку Сил Оборони, допомогу у відновленні України або ж просто перерахувати їх перевіреним благодійним організаціям.

Кошти дозволено використовувати на оплату товарів та послуг, вироблених саме в Україні.

Цей пункт значно розширює можливості українців, на що можна витратити 1000 від Зеленського, порівняно з минулою зимою. Тепер ці гроші реально допоможуть покрити найнеобхідніші витрати.

Зокрема, можна сплатити комунальні послуги, а саме розрахуватися за світло, газ, опалення та воду.

Ба більше, вдасться придбати продукти харчування, розрахувавшись у бакалійному магазині чи великому супермаркеті. Також гроші можна витратити на ліки та медичні товари в аптеках, а ще купити книги та іншу друковану продукцію. На додачу до цього, фінансова допомога покриває оплату поштових послуг.

На що можна витратити 1000 Зимової підтримки у відділеннях Укрпошти

На що можна витратити 1000 Зеленського в Укрпошті:

Можна придбати будь-яку продукцію українських виробників безпосередньо у відділеннях Укрпошти.

Доступна оплата поштових послуг.

Можливі витрати на відправлення, грошові перекази та інші сервіси Укрпошти, включно з оплатою комуналки.

Також кошти можна спрямувати на підтримку ЗСУ.

Куди можна витратити зимову тисячу: перелік магазинів

Як і минулого року, процес оплати проходитиме відповідно до так званих MCC-кодів. Це означає, що можливість розрахуватися Зимовою підтримкою залежить від того, чи має конкретний магазин або постачальник послуг код, який відповідає переліку, офіційно дозволеному урядом.

Щоб перевірити, на що дозволено витрачати кошти, ми звернулися до постанови Кабінету Міністрів №1443. У цьому документі зазначено повний перелік категорій витрат, а в додатку 1 подано список МСС-кодів, за якими можна здійснювати оплату.

На що можна витратити Зимову єПідтримку – перелік MCC-кодів:

4900 – оплата комунальних послуг: електрика, газ, тепло, вода.

5411 – продуктові магазини та супермаркети.

5499 – інші продовольчі точки: ринки, спеціалізовані магазини, продаж напівфабрикатів, готових страв, а також торгові автомати.

5912 – аптеки та аптечні супермаркети.

5942, 5994 – книжкова продукція та інші друковані видання.

8398 – благодійні та соціальні організації.

9402 – поштові послуги.

Якщо цей код (Merchant Category Code) збігається з однією з дозволених категорій, то платіж успішно пройде. Якщо ж ні, то оплатити покупку за допомогою “зимової тисячі” не вдасться.

