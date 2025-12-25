В Україні, згідно ухваленого Верховною Радою державного бюджету на 2026 рік, з 1 січня прожитковий мінімум становитиме 3209 грн, що майже на 10% більше, ніж у 2025 році. Враховуючи цей момент, виплати на дітей також зростуть.

Соціальні виплати на дітей із 1 січня

З нового року зросте допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Так, з 1 січня можна буде отримати одноразову виплату після народження дитини у розмірі 50 тис. грн. Раніше ця допомога становила 10 320 грн, а далі виплачувалось по 860 грн щомісяця протягом 36 місяців (загалом 41 280 грн).

До того ж, можна буде замовити набір речей для новонародженого ще до народження — з 36-го тижня вагітності.

Крім того, щомісячні виплати також будуть оновлені: вагітні жінки без страхового стажу протягом усієї вагітності отримуватимуть по 7 тис. грн. Така ж сума допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся чи опікуна, який доглядає дитину до року.

У 2026 році окремо передбачено програму підтримки єЯсла – 8 тис. грн щомісяця у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року.

Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тисяч грн (коефіцієнт 1,5).

Оскільки розмір прожиткового мінімуму збільшується з 1 січня 2026 року, то й суми на дітей стануть вищими.

Так, встановлено, що розмір прожиткового мінімуму у 2026 році для дітей віком до 6 років становитиме 2 817 грн, для дітей від 6 до 18 років – 3 512 грн. Для осіб віком від 18 до 23 років (за умови навчання) він дорівнює 3328 грн.

Виплати на дітей, які отримують одинокі матері (а також самотні усиновлювачі або мати/батько у разі смерті батька), визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за останні шість місяців.

Таким чином, суми одиноким матерям розраховуються індивідуально і залежать не тільки від прожиткового мінімуму, але і від доходів сім’ї.

Зростуть й інші виплати на дітей, оскільки з січня 2026 року в Україні підвищено прожитковий мінімум.

Мінімальні аліменти (50% прожиткового мінімуму):

до 6 років — від 1 408,50 грн;

6–18 років — від 1 756 грн;

18–23 років (за умови навчання) — від 1 664 грн.

Максимальні виплати (до 10 прожиткових мінімумів):

до 6 років — до 28 170 грн;

6–18 років — до 35 120 грн.

Опікунські виплати:

на дітей до 6 років — 7 042 грн (2,5 прожиткових мінімумів);

на дітей до 6 років з інвалідністю – 9 859 грн (3,5 прожиткових мінімумів);

на дітей 6–18 років — 8 780 грн (2,5 прожиткових мінімумів);

на дітей 6–18 років – 12 292 грн (3,5 прожиткових мінімумів).

Державна соціальна допомога для дітей з інвалідністю до 18 років розраховується як відсоток від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (70%).

З 1 січня 2026 року ця сума становитиме 1816,5 грн. Розмір допомоги для дітей з інвалідністю також залежить від віку дитини та її групи інвалідності, з можливими додатковими виплатами на догляд або соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям, що визначається за спеціальною формулою.

Інші виплати:

багатодітні сім’ї — 2 100 грн на дитину;

діти ВПО — 3 000 грн (без змін).

Муніципальна няня у січні: послуга доступна для:

дітей ВПО до 3 років;

дітей до 6 років, які потребують додаткового догляду;

дітей до 6 років, якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;

дітей до 6 років у регіонах без працюючих дитсадків (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської областей).

Відшкодування — до 7 100 грн на місяць за дитину.

Додаткова підтримка:

Передбачено окрему допомогу 50 тис. грн на кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення чи з окупованих територій. Виплата не впливає на інші соціальні допомоги чи субсидії.

