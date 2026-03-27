Штраф за перевантаження автомобіля 2026: коли накладається та розмір
В Україні допустима вага транспортних засобів регламентується правилами дорожнього руху. Вона визначається з урахуванням кількості осей, типу підвіски та їхнього розташування. Крім того, окремо встановлено максимальне навантаження на кожну вісь для доріг як державного, так і місцевого значення.
У разі перевищення встановлених норм патрульна поліція має право накласти штраф за перевантаження відповідно до чинних нормативів.
Кого штрафують за перевантаження автомобіля та як уникнути зайвих витрат під час перевезень
Які діють норми навантаження на автомобільну вісь
Під час транспортування вантажів дорогами України існують чітко встановлені обмеження щодо навантаження на вісь, зокрема:
- до 11 тонн — дозволено на одну окрему вісь;
- до 16 тонн — для автомобілів із двома осями;
- до 22 тонн — для транспортних засобів з трьома і більше осями.
Якщо загальна маса вантажу перевищує 40 тонн, водію необхідно отримати спеціальний дозвіл на перевезення.
Для контейнеровозів діють окремі норми, які становлять:
- 11 тонн — на одну вісь;
- 18 тонн — якщо осі дві;
- 24 тонни — у випадку, коли транспорт має понад дві осі.
У разі перевезення контейнерів вагою понад 40 тонн перевізник зобов’язаний погодити маршрут з Укравтодором та Національною поліцією. Максимально допустима маса при цьому — до 46 тонн.
Варто зазначити, що в українському законодавстві наразі відсутня чітка методика зважування рідких вантажів.
Як зрозуміти чи є перевантаження транспортного засобу, щоб уникнути штрафу за перевантаження автомобіля
Ознаки, які можуть свідчити про перевищення допустимої ваги:
- Вантаж виступає за межі кузова або розміщений з порушенням центру ваги.
- Помітні коливання кузова під час руху, що може означати нерівномірне або надлишкове завантаження.
- Ускладнене кермування, слабке зчеплення з дорогою чи довгий гальмівний шлях.
- Візуально просіли колеса або збільшене навантаження на шини за нормального тиску.
- Підвищена витрата пального – ознака надмірного навантаження на двигун.
- Неправильне розміщення товару може викликати зношування підвіски чи втрату керованості.
Перевантаження авто — це загроза безпеці на дорозі, тому законом передбачено відповідні санкції.
Штрафи за перевантаження в Україні: сума покарання
Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що згідно з Законом України Про автомобільний транспорт (стаття 60) перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5 відсотків до 10 відсотків включно під час перевезення неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу – штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 8 500 грн.
За перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 10 відсотків, але не більше 20 відсотків під час перевезення неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу, накладається штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 000 грн.
Перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20 відсотків, але не більше 30 відсотків під час перевезення неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу загрожує накладанням штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 34 000 грн.
Перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 30 відсотків під час перевезення неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу загрожує штрафом у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 51 000 грн.