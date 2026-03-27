З 20 березня в Україні стартувало нарахування кешбеку за купівлю пального в межах державної програми Національний кешбек. Це тимчасове розширення вже існуючої ініціативи, яке має на меті частково компенсувати витрати українців на пальне.

Мета впровадження кешбеку на паливо

Як пояснюють у Міністерстві економіки, ідея полягає не в регулюванні ринку чи впливі на ціни, а саме у поверненні частини витрачених коштів громадянам. Програма працює як фінансова підтримка після покупки, а не як знижка.

Як розповів в інтерв’ю для Укрінформ заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, йдеться про інструмент, який має зробити витрати на пальне більш передбачуваними та рівномірними для різних категорій водіїв.

Як працює кешбек на пальне і які суми повертають

Після оплати пального банківською карткою на заправці кешбек нараховується автоматично. Вся інформація про нарахування відображається у застосунку Дія, де користувач може відстежувати свої виплати.

Розмір повернення залежить від виду пального:

15% — за дизельне пальне

10% — за бензин

5% — за автогаз

Один учасник може отримати не більше 1 000 грн кешбеку на паливо. Коли будуть виплачувати гроші, залежить від розрахункового періоду та дати покупки. Це зроблено для того, щоб усі користувачі перебували в рівних умовах, незалежно від того, скільки пального вони купують і який мають автомобіль.

Загальний ліміт у межах програми Національний кешбек залишається на рівні 3 000 грн. До ініціативи вже приєдналися великі мережі АЗС, і список партнерів поступово розширюється.

Хто може отримати виплати і чи є обмеження

Програма не встановлює жодних обмежень щодо технічних характеристик автомобіля. Не має значення ані об’єм двигуна, ані тип транспорту — легковий, комерційний чи інший.

Треба лише бути учасником програми Національний кешбек як фізична особа та розраховуватися за пальне банківською карткою у мережах АЗС, які беруть участь у проєкті.

У Мінекономіки підкреслюють, що програма не створює ризику дефіциту пального і не може спричинити різкого зростання цін. Причина в тому, що це не субсидія на момент купівлі, а компенсація вже після оплати. Тому вона не стимулює ажіотажного попиту чи штучного збільшення споживання.

Кешбек на пальне: коли буде виплата

Коли почнуть виплачувати кешбек на паливо в Україні, залежить від дати покупки. Гроші нараховуються вже наступного дня після оплати, однак реальна виплата відбувається пізніше — до кінця наступного місяця після покупки.

Наприклад, якщо пальне було придбане у березні, то нарахований кешбек зарахують на картку Національного кешбеку, обрану в застосунку Дія, до кінця квітня.

Фінансування програми кешбек на паливо: скільки українців зможуть скористатися

За попередніми розрахунками, участь у програмі можуть взяти близько 3 мільйонів українців. Саме ця цифра закладена у прогнозування навантаження на бюджет програми.

Розрахунок базується на максимальному обсязі кешбеку — до 1 000 грн на одного користувача щомісяця.

Як повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, фінансування здійснюється за рахунок перерозподілу коштів у межах уже існуючих державних програм підтримки, які адмініструє Міністерство економіки. Тобто додаткового окремого податкового навантаження ця ініціатива не створює.

