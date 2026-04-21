У травні 2026 року в Україні продовжують працювати кілька великих програм фінансової допомоги для населення.

Ідеться про виплати від міжнародних організацій, гуманітарних місій та благодійних фондів, які зосереджені на підтримці людей, що постраждали через війну або опинилися у складних життєвих обставинах.

Які виплати можна отримати у травні 2026 року, хто може отримати гроші та за яких умов, читайте в нашому матеріалі.

Допомога від міжнародних організацій з 1 травня: хто може отримати

З травня 2026 року фінансова підтримка залишається доступною для широкого кола українців, передусім для тих, хто найбільше постраждав від війни.

Ідеться про внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини, а також жителів прифронтових або нещодавно деокупованих територій. Окремо допомогу можуть отримати ті, хто втратив житло або стабільний дохід через бойові дії.

Також у фокусі програм залишаються соціально вразливі групи — самотні люди похилого віку, матері-одиначки та сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю.

Зазвичай грошова допомога українцям розрахована на період до трьох місяців, але в окремих випадках можуть бути продовжені до пів року. Кошти надходять або на банківські рахунки, або через відділення Укрпошти. Реєстрація здійснюється через офіційні платформи організацій або їхні перевірені канали.

Важливий момент — міжнародні структури ніколи не запитують PIN-коди чи дані банківських карток. Будь-які подібні запити є ознакою шахрайства.

Грошова допомога з 1 травня від Естонської ради у справах біженців

Естонська рада у справах біженців у травні 2026 року продовжує програму підтримки українців, які втратили стабільні джерела доходу через війну.

Естонська рада у справах біженців разом із Запорізьким благодійним фондом Єдність за майбутнє реалізують програму багатоцільової грошової допомоги для українців, які постраждали внаслідок війни.

Підтримка охоплює жителів низки регіонів, зокрема Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей.

Рішення про надання допомоги ухвалюється індивідуально — після оцінки вразливості заявника. Така оцінка проводиться консультантом під час телефонної розмови.

Під час розгляду враховуються різні життєві обставини, що свідчать про потребу в підтримці:

втрата годувальника;

повне або значне руйнування житла через бойові дії;

інвалідність або серйозні проблеми зі здоров’ям;

статус одинокого з батьків неповнолітніх дітей;

ситуації, коли основним годувальником є жінка.

Окремо беруться до уваги малозабезпечені сім’ї з дітьми, домогосподарства з новонародженими, вагітними або жінками, які годують грудьми, а також самотні літні люди та інші вразливі категорії.

У разі позитивного рішення розмір допомоги становить 2 220 грн на одну особу. Виплата надається на період від 1 до 3 місяців — залежно від регіону. Загалом підтримка може бути призначена максимум для п’яти членів одного домогосподарства.

Кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок, який заявник зазначає під час оформлення допомоги.

Грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC) з 1 травня

Як повідомили в Норвезькій раді у справах біженців на своїй сторінці у Facebook, наразі нові заявки на грошову допомогу не приймаються. Водночас триває опрацювання тих звернень, які були подані раніше.

У організації пояснюють, що виплати та перевірка заяв продовжуються, оскільки частина домогосподарств досі має статус “на розгляді”. Через обмежене фінансування та велику кількість запитів допомогу змогли отримати лише ті заявники, які найбільше відповідали критеріям вразливості.

Водночас NRC зазначає, що завдяки додатково залученим коштам частина заявок ще не закрита остаточно і продовжує опрацьовуватися. Утім, гарантій отримання допомоги для всіх, хто перебуває на розгляді, немає. Організація підкреслює, що працює над тим, щоб підтримати якомога більше людей у складних життєвих обставинах.

Для заявників, яким було відмовлено, рішення є остаточними. Перегляд таких заяв не передбачений, а всі подані дані видаляються відповідно до правил захисту інформації. Водночас повторно податися можна буде вже на наступному етапі програми.

Ті домогосподарства, які ще перебувають на етапі розгляду і будуть відібрані, отримають повідомлення безпосередньо від NRC. В організації також наголошують, що такі заявники зберігають право претендувати на інші види гуманітарної допомоги на загальних умовах.

Інструмент перевірки статусу заявки залишається доступним до завершення всіх виплат. У періоди оновлення системи він може показувати статус “не відібрано” або “заявку не знайдено”, що може означати як відмову, так і технічну невідповідність введених даних. У таких випадках заявникам радять перевірити інформацію ще раз.

Статус заявки можна переглянути за посиланням.

У NRC також визнають, що затримки та невизначеність можуть бути складними для заявників, однак наголошують: допомога спрямовується насамперед на найбільш вразливі категорії населення, і охопити всіх охочих наразі неможливо.

Грошова допомога для українців у травні 2026 року від Червоного Хреста

На сторінці Червоного Хреста пояснили, що з квітня 2026 року в Україні змінюється формат грошової підтримки, адже замість багатоцільової грошової допомоги (БЦГД) запроваджується нова система, а саме допомога за пріоритетними напрямами. Вона реалізується у співпраці з місцевою владою та координується робочою групою з грошової допомоги.

Програма діє у регіонах, які найбільше постраждали від війни:

Харківській;

Херсонській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Чернігівській;

Сумській;

Миколаївській;

Одеській областях.

Підхід базується на гуманітарних пріоритетах, тобто підтримка надається залежно від ситуації людини або родини.

Основні види грошової допомоги від Червоного Хреста з квітня 2026 року:

Допомога для прифронтових територій. Призначена для найбільш вразливих людей, які живуть у зонах постійної небезпеки та мають підвищені витрати на базові потреби через війну. Мета — покрити витрати на їжу, ліки, комунальні послуги, транспорт і одяг, а також зменшити фінансовий тиск. Сума: 10 800 грн на людину, а виплата одноразова, розрахована на шість місяців. Допомога для евакуйованих осіб. Для людей, які виїхали через бойові дії та протягом 45 днів після евакуації зареєструвалися в транзитному центрі. Мета — підтримати базові витрати в перші місяці після переїзду та допомогти адаптуватися.

Сума 12 300 грн на людину, виплата одноразова, розрахована на три місяці. Допомога постраждалим від обстрілів. Для тих, чиє житло зруйноване або серйозно пошкоджене, а також для сімей, де є поранені або загиблі внаслідок обстрілів. Мета — покрити найтерміновіші потреби після удару. Сума 12 300 грн на людину, виплата одноразова, на три місяці. Підтримка для ВПО, які довго не можуть повернутися додому. Стосується внутрішньо переміщених осіб, які понад шість місяців не живуть удома, перебувають далеко від бойових дій і з різних причин не отримують державні виплати (наприклад, через відсутність документів або обмежений доступ до установ). Мета — забезпечити базові потреби: харчування, житло та щоденні витрати. Сума 2 000 грн на дорослих, 3 000 грн на дитину і 3 000 грн на осіб з інвалідністю. Тривалість допомоги від трьох до дев’яти місяців залежно від ситуації родини.

Також зазначається, що реєстрація постраждалих і евакуйованих здійснюється за поданням місцевої влади та робочої групи з грошової допомоги, а списки постраждалих формуються та перевіряються на місцях.

У Червоному Хресті підкреслюють, що така грошова підтримка дозволяє людям самостійно покривати найважливіші потреби та легше справлятися з наслідками війни.

Виплати у травні 2026 року від ООН

З квітня 2026 року, як повідомляє УВКБ ООН, змінюється порядок нарахування грошової допомоги в Україні. Тепер виплати здійснюються за іншим принципом, залежно від конкретної ситуації домогосподарства та рівня вразливості.

Раніше стандартна підтримка становила 10 800 грн на людину і покривала період до трьох місяців.

Тепер система стала більш диференційованою:

12 300 грн на людину (на три місяці) можуть отримати люди, які були змушені евакуюватися або покинули житло поблизу лінії фронту.

12 300 грн на людину (на три місяці) також передбачено для тих, хто постраждав внаслідок обстрілів.

Для жителів районів біля лінії фронту раніше діяла виплата 1 800 грн на людину на місяць, однак наразі цей тип допомоги УВКБ ООН не надає.

Для вразливих ВПО, які понад шість місяців перебувають у статусі переміщених осіб і не мають доступу до державних виплат, передбачалася підтримка в розмірі 2 000–3 000 грн на людину на місяць — цей напрям також тимчасово не реалізується.

Водночас УВКБ ООН продовжує підтримувати людей, які повернулися до місць постійного проживання після переміщення або повернення з-за кордону після 24 лютого 2022 року.

Хто може претендувати на допомогу з квітня 2026 року від ООН:

домогосподарства, чиє житло пошкоджене або зруйноване через бойові дії;

сім’ї, які втратили родичів унаслідок ракетних ударів чи атак дронів;

домогосподарства, де є поранені або люди, що потребують лікування після обстрілів;

особи, евакуйовані із зон до 50 км від лінії фронту або кордону з РФ;

люди, які прибули з тимчасово окупованих територій;

вразливі ВПО, переміщені протягом останніх шести місяців із небезпечних районів;

ті, хто повернувся в Україну протягом останніх 12 місяців і проживає тут щонайменше три місяці;

ВПО, які повернулися додому і також перебувають там не менше трьох місяців.

Для частини заявників проводиться додаткове оцінювання за анкетами, де враховують рівень небезпеки, умови проживання, розмір сім’ї, наявність дітей, літніх людей або людей з інвалідністю, а також соціально-економічний стан.

Фінальне рішення ухвалюється лише після повної реєстрації, яку здійснює партнер УВКБ ООН — організація Право на захист.

Також діє правило недопущення дублювання, отже одна й та сама гуманітарна допомога не може бути отримана одночасно двічі. Водночас у випадках евакуації або постраждалих від обстрілів допускаються винятки, але не більше ніж дві виплати протягом 12 місяців на одне домогосподарство.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ у 2026 році

ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики України продовжує програму підтримки дітей з інвалідністю підгрупи А.

Розмір одноразової виплати становить 6 500 грн. Отримані кошти сім’ї можуть використовувати на будь-які потреби без обмежень.

Програма охоплює дев’ять областей України, переважно ті, що найбільше постраждали від війни.

Грошова допомога українцям з 1 травня 2026 від Карітас

У Карітас Миколаєва УГКЦ повідомили, що частина внутрішньо переміщених осіб може отримати грошову підтримку в розмірі 10 800 грн.

Ідеться про нову хвилю допомоги для людей, які відповідають певним критеріям. Зокрема, на виплати можуть претендувати ВПО, які:

переїхали після 24.02.2022 року з Донецької, Луганської або Херсонської областей;

нещодавно прибули до Миколаєва;

мають інвалідність або серйозне захворювання, підтверджене медичними документами;

протягом останніх шести місяців не отримували багатоцільову грошову допомогу від інших благодійних організацій.

Звернутися можна до Карітас Миколаєва УГКЦ за адресою вул. Спаська, 60 б, м. Миколаїв. Графік роботи: понеділок–п’ятниця з 9:30 до 16:30.

При зверненні обов’язково необхідно підготувати:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідку ВПО;

довідку про доходи;

документ, що підтверджує інвалідність або наявність захворювання.

Подати заявку на отримання допомоги можна до кінця квітня.

