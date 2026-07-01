Євро залишається однією з ключових валют для українського ринку, адже значна частина зовнішньої торгівлі та фінансових операцій пов’язана саме з країнами Європейського Союзу.

Що буде з курсом євро у липні 2026 року, Факти ICTV розпитали у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Скільки коштуватиме євро у липні

Що буде з євро у липні, залежатиме від кількох факторів. Один із чинників – попит бізнесу на валюту. Найбільше його формують імпортери пального, енергетичного обладнання та інших критично важливих товарів. Також частина компаній заздалегідь готується до осінньо-зимового періоду, що може додатково збільшувати потребу у валюті.

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Додаткову роль відіграватимуть світові ціни на нафту та пальне, адже вони напряму впливають на обсяги імпорту, витрати бізнесу та споживчі ціни.

Важливим чинником для гривні залишається регулярне надходження допомоги від міжнародних партнерів. Стабільне фінансування підтримує бюджет і знижує ризики для валютного ринку. Водночас можливі затримки можуть впливати на очікування бізнесу та населення.

Найбільшу невизначеність для валютного ринку створює безпекова ситуація. Нові масштабні атаки на енергетику, промисловість чи інфраструктуру можуть посилити попит на валюту через зростання економічних ризиків і настроїв населення.

Попри це, банківська система вже має досвід роботи в умовах війни. Вона зберігає стабільність, достатню ліквідність і здатність забезпечувати потреби клієнтів.

Прогноз курсу євро у липні 2026 року

Що буде з курсом євро у липні також залежатиме не лише від ситуації на українському валютному ринку, а й від поведінки пари євро/долар на світових майданчиках.

– Якщо співвідношення євро до долара залишатиметься приблизно в межах 1,16–1,18 долара за євро, то курс євро до гривні у липні може перебувати орієнтовно в діапазоні 51,5–52,5 грн/€, – розповів експерт.

Курс євро у липні в Україні традиційно може демонструвати більшу волатильність, ніж долар, оскільки на нього впливають одразу два чинники: динаміка гривні до долара та зміни самої пари євро/долар на зовнішніх ринках. Саме тому в липні євро може рухатися менш рівномірно, ніж американська валюта.

Отже, у липні курсові коливання можливі, а попит на валюту може періодично зростати. Проте ми не очікуємо різкої девальвації гривні. Водночас валютний ринок залишається чутливим до війни, імпорту, зовнішнього фінансування та інфляційних очікувань.

Але за умови міжнародної фінансової підтримки, зваженої та ефективної політики Національного банку та економічного поступу липень має всі шанси пройти без різких курсових потрясінь.

Чи варто скуповувати валюту

– Я б не радив сприймати купівлю валюти як єдиний або універсальний спосіб збереження коштів. Валюта може бути частиною заощаджень, але вона не повинна замінювати всю фінансову стратегію громадянина, – порекомендував експерт.

Людина купує валюту не за абстрактним “ринковим” курсом, а за курсом банку або обмінного пункту. Там завжди є різниця між купівлею та продажем. Цей спред може “проковтнути” значну частину потенційної вигоди ще до того, як курс справді суттєво зміниться. Тому стратегія “купити долар, бо він точно зросте” не завжди працює. Особливо якщо йдеться про один-два місяці.

Для багатьох громадян більш раціональним рішенням можуть залишатися гривневі інструменти заощаджень: депозити та ОВДП.

Перевага депозиту полягає в прогнозованості, адже людина заздалегідь розуміє, яку дохідність отримає. На відміну від готівкової валюти, яка сама по собі не приносить відсотків, гривневий вклад дає зрозумілий фінансовий результат.

Якщо депозитна ставка становить від 14% до 17,5% річних, то за умови помірної інфляції та контрольованої девальвації такий інструмент може бути конкурентним порівняно з пасивним зберіганням долара.

Важлива порада і орієнтир: депозити є вигідними, доки інфляція нижче 11-13% у річному вимірі, а курс долара не перевищує 47-49 грн.

ОВДП також залишаються цікавим варіантом для тих, хто має достатні ресурси для придбання цінних паперів. Їхня перевага в тому, що дохід не оподатковується ПДФО та військовим збором. Це робить державні облігації привабливими.

– На моє переконання, не варто ухвалювати рішення під впливом емоцій. Якщо курс кілька днів поспіль зростає, це ще не означає, що потрібно терміново переводити всі заощадження у валюту, – попередив банкір.

Раціональніше спиратися на власні потреби: коли можуть знадобитися гроші, у якій валюті будуть майбутні витрати, яка ліквідність депозитів чи придбання валюти.

Для більшості громадян оптимальною може бути змішана модель: частина коштів у гривні на депозитах чи ОВДП, частина у валюті як резерв, і, звісно, має бути частка в готівці.

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