Міністерство економіки України планує створити спеціальний страховий фонд для допомоги бізнесу, який зазнав руйнувань внаслідок російських атак. Саме тому уряд хоче збільшити податок на додану вартість (ПДВ) на 1% для наповнення фонду.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час спілкування із журналістами.

Чому уряд планує збільшити ПДВ на 1%

За оцінками Мінекономіки, збитки українських підприємств цьогоріч можуть сягнути $10 млрд.

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Передбачається, що фонд покриватиме перший збиток, а максимальна сума виплати становитиме до $10 млн на групу компаній за юридичною особою. Ціна страховки для підприємців складатиме 2% від суми покриття в межах установленого ліміту.

— Логіка: ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків. Але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови. Щоб були гроші, швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти. І якомога швидше повернутися до роботи, — заявив він.

Загальний капітал страхового фонду має становити $2–3 млрд. Оскільки вільних грошей у держбюджеті немає, уряд пропонує підвищити податок на додану вартість з 20% до 21%, спрямовуючи цей додатковий відсоток напряму до фонду.

За словами Кравченка, серед різних варіантів фінансування один із найбільш реалістичних, який зараз розглядається — це підвищення ПДВ. На його думку, сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко зібрати мінімально необхідні гроші, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами РФ цієї зими.

Водночас покрити фонд лише власними ресурсами Україна не зможе, тому щонайменше половину грошей розраховують залучити від міжнародних партнерів.

— Дискусія з міжнародними партнерами займає час. І чим серйозніша позиція української сторони, готовність співфінансувати, тим більший шанс залучити серйозні гроші міжнародних партнерів. Ідея полягає в тому, щоб повертати економічні активи до роботи, — наголосив він.

Як зазначив Кравченко, якщо держава візьме на себе частину ризиків, то згодом до процесу зможуть долучитися приватні компанії, що також знизить загальну вартість страхування.

Планується, що в разі знаходження джерел фінансування страхові виплати запрацюють з 1 січня 2027 року.

Джерело : Суспільне, Громадське

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