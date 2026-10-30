Монети невеликих номіналів часто залишаються після покупок і з часом накопичуються вдома. Коли їх стає багато, виникає питання, як перетворити цей запас дрібних грошей на банкноти та чи не доведеться віддавати частину суми банку за обслуговування.

Чи беруть комісію за обмін копійок на гривні в банках та що потрібно врахувати перед обміном, розбиралися Факти ICTV.

Чи є комісія за обмін копійок на гривні

Єдиного тарифу для всіх українських банків немає. Вартість комісії за обмін копійок на гривні в банку визначає сама фінансова установа, а розмір плати залежить від кількості монет, загальної суми та категорії клієнта.

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Є три види операціїй:

обмін монет, які перебувають в обігу, на банкноти;

перерахунок монет із подальшим зарахуванням грошей на рахунок;

обмін монет, які Національний банк України вилучив з обігу.

Для кожної з них є окремі тарифи. Наприклад, безкоштовний обмін монет, вилучених з обігу, не означає, що банк так само без комісії перераховуватиме звичайні обігові копійки.

Правила роботи з готівкою визначає Національний банк України. Зокрема, відповідно до постанови НБУ № 134, банки зобов’язані приймати справжні та платіжні банкноти й монети для платежів, зарахування на рахунки та обміну. Але конкретну вартість касової послуги потрібно перевіряти за тарифами установи.

Яка комісія за обмін копійок на гривні у різних банках

Яка комісія за обмін дрібних монет на банкноти в банках, залежить від фінансової установи.

У тарифах Приватбанку для клієнтів є певний порядок обміну монет, вилучених з обігу.

На сайті банку зазначено, що монети номіналом 1, 2, 5 і 10 грн нового зразка (сріблясті), які зараз перебувають в обігу, не обмінюють на банкноти. Їх приймають для проведення касових операцій. Тобто така операція не передбачає обміну монет на паперові гроші.

ПУМБ безкоштовно обмінює окремі монети, які вже втратили статус платіжного засобу. Зокрема, банк повідомляв про обмін монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок на гроші, що перебувають в обігу. Однак ці умови стосуються саме вилучених з обігу монет.

UKRSIBBANK надає послугу укрупнення та розміну готівки, зокрема обміну монет на банкноти, за наявності відповідної суми в касі. Згідно з тарифами, обмін на суму до 1 000 грн входить до комісії за розрахунково-касове обслуговування. Якщо сума перевищує 1 000 грн, комісія становить 0,5%, але не менше 50 грн.

В Ощадбанку, згідно з оприлюдненим тарифом, обмін монет на банкноти національної валюти коштує 0,5% від суми, але не менше 50 грн.

Безкоштовний обмін без обмежень та комісій доступний у регіональних підрозділах Національного банку України (у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому).

Як обміняти дрібні монети на банкноти

Передусім потрібно визначити, які саме монети ви хочете обміняти: ті, що перебувають в обігу, чи ті, які вже втратили статус платіжного засобу. Від цього залежить порядок проведення операції.

Якщо йдеться про звичайні обігові монети, перед візитом до банку варто:

зателефонувати до відділення та уточнити, чи проводять там обмін монет на банкноти;

запитати, яка комісія за обмін копійок на гривні діє для фізичних осіб;

з’ясувати, чи потрібно сортувати монети за номіналом;

уточнити, чи є обмеження за кількістю або загальною сумою;

дізнатися, чи потрібно заздалегідь замовляти послугу.

Якщо ж у вас залишилися монети, які вже вилучили з обігу, потрібно звернутися до банку, уповноваженого проводити такий обмін.

Куди можна здати дрібні монети, крім банків

Якщо вдома накопичилися монети номіналом 1, 2, 5 або 10 грн, їх можна використати для оплати покупок у супермаркетах, магазинах, аптеках та інших торговельних закладах.

Такі монети залишаються законним платіжним засобом, а підприємці зобов’язані приймати їх під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Відмовляти в оплаті лише через те, що покупець розраховується дрібними монетами, продавець не має права.

Однак варто враховувати, що приймання монет як оплати за товар — це не обмін на банкноти. Тобто в супермаркеті можна розрахуватися накопиченими гривнями за покупки, але касир не зобов’язаний міняти їх на купюри.

Ще один спосіб використати дрібні гроші — долучитися до благодійної акції PowerCoins, яку Національний банк проводить спільно з організацією UAnimals. Вона триває до 30 листопада 2026 року.

У межах збору можна передати монети та банкноти, що перебувають в обігу, через каси відділень Ощадбанку та ПУМБ. Зібрані кошти спрямують на допомогу тваринам, евакуйованим із небезпечних територій, зокрема на корм, лікування та облаштування притулків.

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